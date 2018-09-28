Новейший истребитель F-35 разбился в США
Это первый случай крушения самолета данного типа, — отмечает CВS. По информации CNN, истребитель корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине рядом с базой Бофор. Пилот благополучно катапультировался. Причины инцидента пока неизвестны.
Накануне F-35 впервые принял участие в боевой операции. Он нанес удар по боевикам в Афганистане.
Комментарии14
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palm_coast 28 сентября 2018 | 21:07
Тячело в испытании, легко в бою.
glotov 28 сентября 2018 | 21:09
palm_coast: В бою легко, если на всяком дерьме в бой не лететь.
palm_coast 28 сентября 2018 | 21:14
glotov:
Деньги есть., условия, головы и руку тоже - доработают.
punyoshohlai 28 сентября 2018 | 21:15
glotov: В бою легко, если
Ты про Кузю?
tag188 28 сентября 2018 | 21:21
glotov: В бою легко, если на всяком дерьме в бой не лететь.
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Хватит глумиться над погибшим экипажем Ил-20!
begly_ 28 сентября 2018 | 21:09
И 10 разбить ни жалко чтобы отшлифовать птичке крылушки.
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 21:11
Может, угнетённые американские рабочие, гремящие цепями рабства на военных заводах, совершили акт вредительства в знак солидарности с российским пролетариатом?
stopkran1969 28 сентября 2018 | 21:26
mikhail_spb_: это рогозинец прокрался
bereshliberalivjamu 28 сентября 2018 | 21:11
его талибы сбили, но пиндосы же не признают.
zonda_3 28 сентября 2018 | 21:22
bereshliberalivjamu:
"По информации ЦНН, истребитель корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине" -
Либо талибы добрались до Южной Каролины, либо так называют прогород Кабула
Либо ты кретин
zonda_3 28 сентября 2018 | 21:25
zonda_3: ЦНН = CNN
sinoptik2016 28 сентября 2018 | 21:23
bereshliberalivjamu: талибы добрались до южной Каролины?
nestor199 28 сентября 2018 | 21:12
И новейшие, и старейшие аэропланы бились, бьются и будут биться.
zemljanka 28 сентября 2018 | 21:23
Пилот жив. И это хорошо.
Миру мир. Разоружение.
Колонизация луны.