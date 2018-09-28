Хакеры получили доступ к данным 50-ти миллионов аккаунтов в Фейсбуке

Взлом систем безопасности инженеры компании обнаружили три дня назад, — сообщили в соцсети. Поясняется, что злоумышленники воспользовались функцией просмотра страницы, как она выглядит для сторонних пользователей. С ее помощью они получили цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими аккаунтами без паролей. В Фейсбуке заявили, что устранили уязвимость и обратились в правоохранительные органы.

У соцсети насчитывается больше 2-х миллиардов пользователей.