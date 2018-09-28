К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна частная военная компания «Патриот»
Об этом телеканалу «Дождь» рассказали несколько источников, среди которых сотрудник Минобороны и боец «Патриота». По их словам, трое убийц после нападения на съемочную группу инсценировали ограбление.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике в июле. Они готовили расследование о деятельности в республике частных военных компаний из России.
Комментарии9
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danko1 28 сентября 2018 | 21:07
Патриоты в России, той, что Путин, это синоним бандитов.
zibex 28 сентября 2018 | 21:07
Начались разборки между ЧВК Вагнера и Патриотом
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 21:07
Странно, что эту группу российских наёмников назвали словом "патриот".
Видимо, весь патриотизм "патриотов" заключается в убийстве российских журналистов?
danko1 28 сентября 2018 | 21:09
mikhail_spb_: Нет, давно замечено, что "патриоты" современные не только убивают, но и воруют усиленно.
marek 28 сентября 2018 | 21:13
mikhail_spb_:
А у них такой приёмчик - убийцы называются патриотами, пригожинские тролли берут ники положительных героев. Но, похоже, это постепенно перестаёт работать.
beregov_net 28 сентября 2018 | 21:24
mikhail_spb_: Они патриотично защищают банановые рощи Африки , это ж скрепы
sokal123 28 сентября 2018 | 21:25
mikhail_spb_: Что гадать ? Пахан причастен .
good_sky 28 сентября 2018 | 21:10
Хайли лайкли на все сто Ходора рук дело
На его совести уже не одно мёртвое тело!
zurich_106 28 сентября 2018 | 21:13
Инсценировали ограбление и не забрали их рюкзаки и две полные канистры с бензином зато забрали паспорта и видеокамеры.