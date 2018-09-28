В Москве проходит митинг жителей района Кунцево против рейдерского захвата придомовой территории компанией «ПИК», которая огородила придомовую территорию со сквером и детскими площадками, вырубила сквер и снесла площадки. На мероприятии присутствовало порядка 500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

По его словам, на митинг приехал префект Западного административного округа Алексей Александров.

«Он заявил, что организует расследование того, как «ПИК» захватила эту территорию, что он приостановит строительные работы вплоть до выяснения всех обстоятельств и будет содействовать возвращению придомовой территории жителям домов», — сказал С.Митрохин.

Он также отметил, что во вторник состоится рабочее совещание в префектуре по данному вопросу.