Слон в Зимбабве насмерть растоптал туристку из Германии
Во время экскурсии группа подъехала в стаду слонов. 49-летняя женщина вышла из машины, чтобы их сфотографировать. Как пишет газета «Сан», сотрудники заповедника не смогли сказать, что именно привело животное в ярость.
Комментарии4
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ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:37
Немцам надо сделать выводы и не водить туристов в Роскосмос, там тоже есть животное размером со слона.
ksp_48 28 сентября 2018 | 20:46
ser_gey_love_roff: либерахнутые сектанты только о наболевшем и могут бубнить
glotov 28 сентября 2018 | 20:57
подъехала в стаду.... В какую такую стаду?
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 21:03
glotov: Чему Вы удивляетесь, если эти филологи пишут "НА Украине" )