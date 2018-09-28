В полиции безопасности Эстонии заявили, что Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов

Так в ведомстве прокомментировали публикацию немецкого журнала «Фокус», где утверждается, что Скрипаль в прошлом году мог предоставить данные о работающих в Эстонии российских агентах.

В марте в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь пытались отравить с помощью химоружия «Новичок». Великобритания обвиняет в этом Россию.