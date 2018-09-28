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20:31, 28 сентября 2018

В РПЦ заявили, что процесс автокефалии на Украине спровоцирует новые нападения на храмы

Такое мнение высказал глава синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Как сообщили ТАСС в Московском патриархате, за последние 4 года на Украине было отобрано 50 храмов.

Комментарии

17

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ymnik29 28 сентября 2018 | 20:42

Надо писать правильно не "нападения" а изгонения !

rsilk 28 сентября 2018 | 20:46

ymnik29: кириллка часики новые у Бога к Рождеству хочет, а с приходов Украинских "прихода" не будет.

danko1 28 сентября 2018 | 20:57

rsilk: Видно, Легойда сам формирует боевиков, если со знанием дела о нападениях говорит.
Да и как такой кусок без боя торгашам из РПЦ упустит.

zonda_3 28 сентября 2018 | 20:59

rsilk:

Твою жеж м... дивизию- какие то средневековые поповские разборки. Воссоздайте Тамплиерский или Иоанитский Орден и вперед, защищать то, с чем скорее верблюд пройдет через игольное ушко

pantera_1 28 сентября 2018 | 20:43

Эти 50 храмов - собственность громад. Люди собирали деньги на строительство церквей. Так что РПЦ никакого отношения к ним не имеет.
А про нападения - готовят почву.

kolian1975_5 28 сентября 2018 | 20:54

pantera_1:
Анна привет!!
тут не о чем говорить -гундяев гоу хом!

pantera_1 28 сентября 2018 | 20:57

kolian1975_5: Приветищ, Николай. Как подумаю, что нас ждет - с этими попами от рпц... Море крови будет.

kolian1975_5 28 сентября 2018 | 21:01

pantera_1:
Аня , это как больной зуб , страшно , больно , но вырывать придется и чем скорей ,тем лучше

pantera_1 28 сентября 2018 | 21:05

kolian1975_5: Коля, слишком много у нас погибших. Само горе. А тут еще и это. Представляешь, как столкнут лбами религиозных бабушек и дедушек? А заправлять "действом" будут люди в масках. Да под гаслами религиозными. Это похлеще будет. Я сумую.

kolian1975_5 28 сентября 2018 | 21:22

pantera_1:
Аня , не так страшен черт как его малюют , хотя очевидно что путин делает не малую ставку на гундяева в попытках дестабилизировать ситуацию в Украине
НО вы остановили путинские банды в Донбассе справитесь и с гундяевскими ...
удачи и мужества Украине и ее народу
и главное не забывайте что не все россияне подлецы
кстати тех кто поддерживает борьбу украинского народа, в рф не так уж и мало

gorga2 28 сентября 2018 | 20:48

При чём тyт нападения, просто пинка под зад и домой, в Россию к Гyндяю

amgproject 28 сентября 2018 | 20:48

РПЦ и наняла якобы правый сектор для провокации...

(комментарий скрыт)

davi__koloradov 28 сентября 2018 | 20:56

Чепыга и Петров собираются в дорогу?

dzeniss 28 сентября 2018 | 21:00

"нападения на храмы"... этим во все времена занималась именно московская церковь, а затем РПЦ (погребая под себя католические, протестантские, униатские и др.)

o_smirnov 28 сентября 2018 | 21:01

Храмы не отбирают. В Украине храмы принадлежат "громадам", т. е. прихожанам.

Если они хотят перейти в УПЦ Киевского патриархата - то переходят вместе с храмом, естественно.

А московской церкви следует подумать об обретении автокефалии для себя, а то сама получается без документов об автокефалии, как какая-то непотребная секта.

zibex 28 сентября 2018 | 21:04

Так ведь и сталинской псевдоцеркви в Украине не будет, она же храмы не вывезет в Россию

unprejudiced 28 сентября 2018 | 21:06

28 сентября около 13:00 боевики «Правого сектора» захватили Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Они выломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из прихожан получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук неонацистов пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.

Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что главарь «Правого сектора»* собирает боевиков возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому на место подтянулись местные жители — прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату, сообщает пресс-служба УПЦ.

Боевики, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию.

Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате которой несколько человек получили серьезные травмы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, захватчики сменили замки.

При этом полиция прикрывает боевиков, придумывая какие то безумные версии

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