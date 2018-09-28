Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против оплаты депутатам представительских расходов
По его словам, это будет источником коррупции, — передает Интерфакс.
Ранее сегодня член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя из КПРФ пожаловалась, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. В эфире радио «Говорит Москва» она сказала, что поскольку средств на представительские расходы не выделяют, то у нее остаются одни долги по кредитной карте.
Комментарии7
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ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:42
Если она так мучается, я готов занять ее место и влачить это нищенское существование на пользу Родины.
zapadnay 28 сентября 2018 | 21:00
ser_gey_love_roff:
На поля и фермы эта Вера не хочет, махать лопатой и доить коров за двадцать тысяч? Пусть избиратели этой депутатки подумают, их интересы она отстаивает или свои собственные? Коммунистка, понимаешь ли.
cromwel 28 сентября 2018 | 20:42
А с мамой он посоветовался?
sparky 28 сентября 2018 | 20:48
Думская дамочка потратилась на детдом, и ей это очень не понравилось. Захотела, чтобы подарки шли от её имени, а расходы на них из госбюджета. И эти расходы она называет "представительскими".
Дама из Дурдумы с пониженной социальной ответственностью.
pantera_1 28 сентября 2018 | 20:52
sparky: Дама из Дурдумы
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Да там одни экзальтированные дуры.
sparky 28 сентября 2018 | 20:56
pantera_1: Ну уж нет, дуры дурами, а мимо кармана не кладут.
pantera_1 28 сентября 2018 | 20:59
sparky: Дык, это и дурень понимает)