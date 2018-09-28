Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против оплаты депутатам представительских расходов

По его словам, это будет источником коррупции, — передает Интерфакс.

Ранее сегодня член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя из КПРФ пожаловалась, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. В эфире радио «Говорит Москва» она сказала, что поскольку средств на представительские расходы не выделяют, то у нее остаются одни долги по кредитной карте.