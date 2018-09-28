РФ может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы

Россия может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут блокировать применение высокоточного оружия. Это сообщили в концерне «Радиоэлектронные технологии», который производит такие системы.

Ранее в Сирии был сбит российский Ил-20 ракетой из комплекса С-200. В Минобороны России обвинил в этом Израиль, чей истребитель якобы прикрывался российским самолетом. В Израиле утверждают, что Ил-20 был сбит, когда их истребители уже вернулись в воздушное пространство страны после ракетного удара по военному объекту в Сирии. В Минобороны после инцидента заявили, что в Сирию будут направлены комплексы С-300.