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20:30, 28 сентября 2018

РФ может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы

Россия может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут блокировать применение высокоточного оружия. Это сообщили в концерне «Радиоэлектронные технологии», который производит такие системы.
Ранее в Сирии был сбит российский Ил-20 ракетой из комплекса С-200. В Минобороны России обвинил в этом Израиль, чей истребитель якобы прикрывался российским самолетом. В Израиле утверждают, что Ил-20 был сбит, когда их истребители уже вернулись в воздушное пространство страны после ракетного удара по военному объекту в Сирии. В Минобороны после инцидента заявили, что в Сирию будут направлены комплексы С-300.

Комментарии

26

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pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 20:38

Вот и испытают средства РЭБ на практике!

ze_danil 28 сентября 2018 | 20:55

pedrobutylkovich: ога

за ради братэлл из Хезболлы Россия пойдёт на что угодно

pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:00

ze_danil: Сирийцы имеют право защититься от агрессора! Хотят евреи бороться с Ираном - пусть Иран и долбят...

us101 28 сентября 2018 | 21:05

pedrobutylkovich:
Однако ракеты летят из Сирии...

opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 21:11

us101: Сирия это НашеВсё?

pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:11

us101: Кто то кроме тебя об этом знает?

(комментарий скрыт)

nostradam 28 сентября 2018 | 21:20

pedrobutylkovich: Испытают, сколько они просуществуют, минуту или две.

pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:25

nostradam: Поживем - увидим...

leda53 28 сентября 2018 | 20:43

А вот РЭБом баловаться не стоило бы. По этой части США и Израиль - мировые лидеры, да и возможностей для реализации у них там много больше. Уж если они начнут всерьез давить...
Такое впечатление, что истерика не может остановиться.

kotvinder2 28 сентября 2018 | 20:48

leda53: У вас неверная информация (легко проверить). Сами пиндосы признали, что по части РЭБ безнадёжно отстают от России, а Израиль полностью сидит на пиндосовских технологиях.

ze_danil 28 сентября 2018 | 20:57

kotvinder2: что ещё интересного замполит сказал?

yan18 28 сентября 2018 | 21:13

kotvinder2: Глупыш-Израиль полностью сидит на своих технологиях РЭБ..А нанести удар может ракетами которые узнают обьект по фотографии...Летит такая ракета и фоткает местность-как тока сфоткала обтьект-тут ему и пипец...Ни спутники с GPS ей не нужны и подавить ее РЭБ, нет никакой возможности...
Да и сами РЭБ,шоб не мешали обидеть можно -или подавить или придавить....России с ее электроникойи авионикой до Израиля как тебе из Москвы до Киева, в позе неполного вставания с колен...А как при злоупотреблении РЭБ-ВКС летать будут им С300 в руках дикарей-птичкопад устроить могут, стреляя куда ни попадя,как С200 по Ил20?

nestor199 28 сентября 2018 | 20:49

leda53: Так пусть давят всерьез. Кто против?

velbkeirf1 28 сентября 2018 | 20:50

leda53:ты своим бы рэбом поменьше баловался может быть тогда не писал бы глупости

ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:48

Древние киргизы не знали о существовании евреев, поэтому все свои беды списывали на явления природы.

hrenvam 28 сентября 2018 | 20:52

А эти комплексы на лампах, или на транзисторах ?

opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 21:13

hrenvam: На дровах и каменном угле!

uhovostro 28 сентября 2018 | 21:13

hrenvam: На бронетранспортёрах...

irina1980 28 сентября 2018 | 20:59

А эти средства уже на транзисторах или все еще на лампах?

us101 28 сентября 2018 | 21:02

Радио-электроника и Россия? Рядом с Израилем и Америкой?? Вован, не смешите мою кошку!

pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:04

us101: Особенно смеются и радуются еврейские летчики.

us101 28 сентября 2018 | 21:09

pedrobutylkovich: Вы наверное еще очень маленький, И все ваши познания от бывшего зэка Киселева. Так вот ,Израилские пилоты один из, если не самые высококвалифицированные в мире. Посмотрите что они с русским летающим радаром сделали, который на них с200 наводил. ;)

zibex 28 сентября 2018 | 21:02

Будут блокировать сирийские комплексы ПВО

snikkersnepper 28 сентября 2018 | 21:10

Простите за нескромный вопрос. То, что о наращивании сил РЭБ в Сирии сказал Шойгу еще 4 дня назад на Эхе а) забыли (потому что у что память как у аквариумной рыбки), б) просто не поняли (так не владеют русским языком - по постам видно)? В чем сермяжная правда?

Притом, что на всех серьезных (не запоминайте это слово) площадках именно эта часть была воспринята, как главное содержание послания Кужугетовича, а вовсе не С-300.

Ну и когда будете эти установки (некоторые уже там) кипами закидывать, все-таки помните, что вовсе не вам их преодолевать.

piter_ug 28 сентября 2018 | 21:22

Надо обязательно помочь сирийским пионерам перевыполнить план по металлолому!

punyoshohlai 28 сентября 2018 | 21:23

комплексы радиоэлектронной борьбы

Ага. И это, нахмурив брови, грозно говорит страна, которая не умеет делать калькуляторы и фотомыльницы

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