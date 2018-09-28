РФ может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы
Россия может направить в Сирию комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут блокировать применение высокоточного оружия. Это сообщили в концерне «Радиоэлектронные технологии», который производит такие системы.
Ранее в Сирии был сбит российский Ил-20 ракетой из комплекса С-200. В Минобороны России обвинил в этом Израиль, чей истребитель якобы прикрывался российским самолетом. В Израиле утверждают, что Ил-20 был сбит, когда их истребители уже вернулись в воздушное пространство страны после ракетного удара по военному объекту в Сирии. В Минобороны после инцидента заявили, что в Сирию будут направлены комплексы С-300.
Комментарии26
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pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 20:38
Вот и испытают средства РЭБ на практике!
ze_danil 28 сентября 2018 | 20:55
pedrobutylkovich: ога
за ради братэлл из Хезболлы Россия пойдёт на что угодно
pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:00
ze_danil: Сирийцы имеют право защититься от агрессора! Хотят евреи бороться с Ираном - пусть Иран и долбят...
us101 28 сентября 2018 | 21:05
pedrobutylkovich:
Однако ракеты летят из Сирии...
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 21:11
us101: Сирия это НашеВсё?
pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:11
us101: Кто то кроме тебя об этом знает?
nostradam 28 сентября 2018 | 21:20
pedrobutylkovich: Испытают, сколько они просуществуют, минуту или две.
pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:25
nostradam: Поживем - увидим...
leda53 28 сентября 2018 | 20:43
А вот РЭБом баловаться не стоило бы. По этой части США и Израиль - мировые лидеры, да и возможностей для реализации у них там много больше. Уж если они начнут всерьез давить...
Такое впечатление, что истерика не может остановиться.
kotvinder2 28 сентября 2018 | 20:48
leda53: У вас неверная информация (легко проверить). Сами пиндосы признали, что по части РЭБ безнадёжно отстают от России, а Израиль полностью сидит на пиндосовских технологиях.
ze_danil 28 сентября 2018 | 20:57
kotvinder2: что ещё интересного замполит сказал?
yan18 28 сентября 2018 | 21:13
kotvinder2: Глупыш-Израиль полностью сидит на своих технологиях РЭБ..А нанести удар может ракетами которые узнают обьект по фотографии...Летит такая ракета и фоткает местность-как тока сфоткала обтьект-тут ему и пипец...Ни спутники с GPS ей не нужны и подавить ее РЭБ, нет никакой возможности...
Да и сами РЭБ,шоб не мешали обидеть можно -или подавить или придавить....России с ее электроникойи авионикой до Израиля как тебе из Москвы до Киева, в позе неполного вставания с колен...А как при злоупотреблении РЭБ-ВКС летать будут им С300 в руках дикарей-птичкопад устроить могут, стреляя куда ни попадя,как С200 по Ил20?
nestor199 28 сентября 2018 | 20:49
leda53: Так пусть давят всерьез. Кто против?
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 20:50
leda53:ты своим бы рэбом поменьше баловался может быть тогда не писал бы глупости
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:48
Древние киргизы не знали о существовании евреев, поэтому все свои беды списывали на явления природы.
hrenvam 28 сентября 2018 | 20:52
А эти комплексы на лампах, или на транзисторах ?
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 21:13
hrenvam: На дровах и каменном угле!
uhovostro 28 сентября 2018 | 21:13
hrenvam: На бронетранспортёрах...
irina1980 28 сентября 2018 | 20:59
А эти средства уже на транзисторах или все еще на лампах?
us101 28 сентября 2018 | 21:02
Радио-электроника и Россия? Рядом с Израилем и Америкой?? Вован, не смешите мою кошку!
pedrobutylkovich 28 сентября 2018 | 21:04
us101: Особенно смеются и радуются еврейские летчики.
us101 28 сентября 2018 | 21:09
pedrobutylkovich: Вы наверное еще очень маленький, И все ваши познания от бывшего зэка Киселева. Так вот ,Израилские пилоты один из, если не самые высококвалифицированные в мире. Посмотрите что они с русским летающим радаром сделали, который на них с200 наводил. ;)
zibex 28 сентября 2018 | 21:02
Будут блокировать сирийские комплексы ПВО
snikkersnepper 28 сентября 2018 | 21:10
Простите за нескромный вопрос. То, что о наращивании сил РЭБ в Сирии сказал Шойгу еще 4 дня назад на Эхе а) забыли (потому что у что память как у аквариумной рыбки), б) просто не поняли (так не владеют русским языком - по постам видно)? В чем сермяжная правда?
Притом, что на всех серьезных (не запоминайте это слово) площадках именно эта часть была воспринята, как главное содержание послания Кужугетовича, а вовсе не С-300.
Ну и когда будете эти установки (некоторые уже там) кипами закидывать, все-таки помните, что вовсе не вам их преодолевать.
piter_ug 28 сентября 2018 | 21:22
Надо обязательно помочь сирийским пионерам перевыполнить план по металлолому!
punyoshohlai 28 сентября 2018 | 21:23
комплексы радиоэлектронной борьбы
Ага. И это, нахмурив брови, грозно говорит страна, которая не умеет делать калькуляторы и фотомыльницы