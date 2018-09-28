"Число россиян, которые ездят в Сирию, достигло рекордного уровня после приказа Путина о выводе части войск"

В первой половине этого года ФСБ зарегистрировала больше 17-ти тысяч поездок, — передает Reuters. Агентство отмечает, что эта статистика не включает российских военнослужащих и не объясняет, что эти люди делают в Сирии, но при этом Reuters отмечает, что эти данные проливают свет на масштаб российской операции в Сирии, поскольку, скорее всего, включает гражданский персонал и частных военных специалистов.