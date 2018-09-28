Число россиян, которые ездят в Сирию, достигло рекордного уровня после приказа Путина о выводе части войск
В первой половине этого года ФСБ зарегистрировала больше 17-ти тысяч поездок, — передает Reuters. Агентство отмечает, что эта статистика не включает российских военнослужащих и не объясняет, что эти люди делают в Сирии, но при этом Reuters отмечает, что эти данные проливают свет на масштаб российской операции в Сирии, поскольку, скорее всего, включает гражданский персонал и частных военных специалистов.
Комментарии16
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michael_c 28 сентября 2018 | 20:38
Интересно было бы узнать статистику перемещений цинковых ящиков из Сирии в Россию ...
riots 28 сентября 2018 | 20:41
michael_c: Это весьма хлопотно и затратно. Думаю чести вернуться домой в таком виде удостаиваются немногие.
michael_c 28 сентября 2018 | 20:46
riots: Думаю , вывозят всех , или всё , что остается . Обратная ситуация не способствует сохранению боевого духа оставшихся ...
gordy 28 сентября 2018 | 20:47
"Число россиян, которые ездят в Сирию, достигло рекордного уровня после приказа Путина о выводе части войск"
Охотники за головами?
cromwel 28 сентября 2018 | 20:50
Сирия это единственная "заграницв" куда нас пускать еще будут. Пока.
hastings 28 сентября 2018 | 20:51
После победы над террористами надо помогать восстанавливать Сирию! Вот и едут неравнодушные патриоты строить школы и больницы, дворцы советов, рынки, засеивать плодородные поля и пашни.
meteor1908 28 сентября 2018 | 21:04
hastings: и повышать рождаемость...?
zurich_106 28 сентября 2018 | 21:10
hastings: Еблан они едут на деньги налогоплательщиков. Это не патриоты еблан.
snikkersnepper 28 сентября 2018 | 21:01
Уважаемые дебилы из ЭМ, передайте, пожалуйста, дебилам из Рейтерс, чтобы так не возбуждались. Именно так же как изменение военно-политической обстановки в Сирии позволило сократить часть находившихся там сил, оно же легло в основу увеличения "гражданского" потока в страну. Поскольку активные боевые действия и районы, затрагиваемые ими стремительно сокращаются, возрастает число "мирных" посетителей Сирии. Это могут быть и бизнес-структуры (в Дамаске в этом месяце прошел громаденный международный бизнес-форум), и участники каких-то программ восстановления и тупо туристы (самые обычные, не ерничайте). И чем ближе Сирия будет к нормальной стране, тем больше россиян будут ее посещать. Она того стоит.
alcatraz 28 сентября 2018 | 21:11
snikkersnepper: и тупо туристы (самые обычные, не ерничайте). .
======Ну, ты сам себя нарек дебилом, че ерничать? Турист..мля.
snikkersnepper 28 сентября 2018 | 21:24
snikkersnepper:
Хотя, конечно, после прочтения шедевра г-жи Марии Цветковой даже на Эхо Москвы уже как-то иначе смотришь. Великолепная пародия на журналистику под лозунгом "мне по... все равно, что там происходит, главное как я об этом скажу". За один оборот "как говорят знакомые с их миссией люди" как сын двух филологов готов немедленно предложить руку и сердце. За душевнобольную зацикленность на Асаде готов сразу же подать на развод. В общем, типичный для шизы набор лозунгов и мрий.
ПС. Сегодня прошел марафон "Я люблю Алеппо" (как ни странно, в самом этом городе). Весьма красочное зрелище. Хотите фотки покажу?
goshan31 28 сентября 2018 | 21:01
17 тыщ туристов.., мля...
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 21:02
ха !
а вы тут стоните за что пенсионеров обижают
этим дебилам денюжек нада
zurrog_ 28 сентября 2018 | 21:11
Опять ихтамнет-туристы-трактористы запутешествовали, предварительно заблудившись. Хоть бы что то новое придумали для ротации "выведенных" из Сирии войск.
hagana 28 сентября 2018 | 21:19
Мда ! На какое же число вагнеровцев и контрактников рассчитано 17 тысяч обслуживающего персонала ?!
benin_papa__ 28 сентября 2018 | 21:25
Мир стал чуточку не такой, каким был во времена газеты "Правда".
Плюс из кремлёвского сейфа секреты протекают совсем иными темпами.
А олухи постсоветские продолжают кривляться на тему "ихтамнет".
И ладушки.
Когда останки СССР допрыгаются до высокого звания "страна спонсор терроризма", вопли голоса МИД РФ на тему "а вы докажите" уже не будут иметь ровно никакого значения.