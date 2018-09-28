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20:01, 28 сентября 2018

Российские ученые рассчитывают, что на МКС появится модуль для выращивания человеческих органов

Как передает ТАСС, это говорится в видеоролике, который размещен на официальном канале YouTube-канале корпорации «Энергия». Он посвящен предстоящему эксперименту. На орбите испытают 3D-биопринтер.

Комментарии

20

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ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:12

Пусть сначала дырку законопатят, биологи епта.

banderobab 28 сентября 2018 | 20:22

Миньоны Сисяна Унитазовича вместе с хозяином имеют шанс заполучить таки хоть какие-нибудь, хоть самые крошечные, но мозги. ;)

andygo__ru 28 сентября 2018 | 20:34

banderobab: ...просто стране нужен ботокс! Ну, кокс да ботокс - это наше все, не так ли?

boooben 28 сентября 2018 | 20:35

Да почему же так мелко?! Органов?! Давно пора начать выращивать прямо там российского генеалиссимуса.

polikarpich 28 сентября 2018 | 21:10

banderobab: Кто о чём, а вшивых на бане заклинило. :-)
Много хоть платят за такое упорство и старание, я бы даже сказал, упёртость?
Слышь, миньон, а ты правда так Путина любишь?

zloy_sok 28 сентября 2018 | 20:12

Тот кто это придумал первым делом хочет себе мозги вырастить...

zonda_3 28 сентября 2018 | 20:17

zloy_sok:
Сегодня праздник какой то - день научной фантастики в российской космонавтике. То Рыгозин базу на Луне собрался строить , то эти выращивать печени

ura_123 28 сентября 2018 | 20:21

zonda_3: Не совсем выращивать, печатать на 3D принтере ))))

zonda_3 28 сентября 2018 | 20:26

ura_123:

Ага, эти напечатают...цитатники путина, невесомости, как и сами "изречения"

zonda_3 28 сентября 2018 | 20:28

zonda_3: В невесомости...

polsan 28 сентября 2018 | 20:46

А зачем так далеко лететь, чего бы не начать это делать на Земле?! ))

kir_pich_101 28 сентября 2018 | 20:13

Вошьдю выращивать?
А не продует?

ura_123 28 сентября 2018 | 20:13

Попытаются вырастить мозги? Хотя... куда девать лишнюю хромосому)))

testmeter 28 сентября 2018 | 20:16

Будут таперича у всех россиян лишние космические хромосомы. Собственного производства

ivar1964 28 сентября 2018 | 20:19

Запчасти для Путина?

sensei54 28 сентября 2018 | 20:24

ivar1964: Этот потом. На пробу сначала сделают толстозадого. Целиком.

zolingen 28 сентября 2018 | 20:22

Будут петрово- васечкиных выращивать

sasass 28 сентября 2018 | 20:25

Маниловские мечты - в современной России исполнимы, только задом наперед....)))

pontifig 28 сентября 2018 | 20:34

ого,во деньжишь то сопрут

edun1952 28 сентября 2018 | 20:46

Порженным маразмом замена яичников не поможет...

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