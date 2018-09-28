Российские ученые рассчитывают, что на МКС появится модуль для выращивания человеческих органов
Как передает ТАСС, это говорится в видеоролике, который размещен на официальном канале YouTube-канале корпорации «Энергия». Он посвящен предстоящему эксперименту. На орбите испытают 3D-биопринтер.
Комментарии20
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ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:12
Пусть сначала дырку законопатят, биологи епта.
banderobab 28 сентября 2018 | 20:22
Миньоны Сисяна Унитазовича вместе с хозяином имеют шанс заполучить таки хоть какие-нибудь, хоть самые крошечные, но мозги. ;)
andygo__ru 28 сентября 2018 | 20:34
banderobab: ...просто стране нужен ботокс! Ну, кокс да ботокс - это наше все, не так ли?
boooben 28 сентября 2018 | 20:35
Да почему же так мелко?! Органов?! Давно пора начать выращивать прямо там российского генеалиссимуса.
polikarpich 28 сентября 2018 | 21:10
banderobab: Кто о чём, а вшивых на бане заклинило. :-)
Много хоть платят за такое упорство и старание, я бы даже сказал, упёртость?
Слышь, миньон, а ты правда так Путина любишь?
zloy_sok 28 сентября 2018 | 20:12
Тот кто это придумал первым делом хочет себе мозги вырастить...
zonda_3 28 сентября 2018 | 20:17
zloy_sok:
Сегодня праздник какой то - день научной фантастики в российской космонавтике. То Рыгозин базу на Луне собрался строить , то эти выращивать печени
ura_123 28 сентября 2018 | 20:21
zonda_3: Не совсем выращивать, печатать на 3D принтере ))))
zonda_3 28 сентября 2018 | 20:26
ura_123:
Ага, эти напечатают...цитатники путина, невесомости, как и сами "изречения"
zonda_3 28 сентября 2018 | 20:28
zonda_3: В невесомости...
polsan 28 сентября 2018 | 20:46
А зачем так далеко лететь, чего бы не начать это делать на Земле?! ))
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 20:13
Вошьдю выращивать?
А не продует?
ura_123 28 сентября 2018 | 20:13
Попытаются вырастить мозги? Хотя... куда девать лишнюю хромосому)))
testmeter 28 сентября 2018 | 20:16
Будут таперича у всех россиян лишние космические хромосомы. Собственного производства
ivar1964 28 сентября 2018 | 20:19
Запчасти для Путина?
sensei54 28 сентября 2018 | 20:24
ivar1964: Этот потом. На пробу сначала сделают толстозадого. Целиком.
zolingen 28 сентября 2018 | 20:22
Будут петрово- васечкиных выращивать
sasass 28 сентября 2018 | 20:25
Маниловские мечты - в современной России исполнимы, только задом наперед....)))
pontifig 28 сентября 2018 | 20:34
ого,во деньжишь то сопрут
edun1952 28 сентября 2018 | 20:46
Порженным маразмом замена яичников не поможет...