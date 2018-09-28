В Германии мужчина напал с кухонным ножом на прохожих и ранил трех человек

Это произошло в городе Равенсбург, — сообщает журнал «Фокус» со ссылкой на полицию. Один из пострадавших серьезно ранен и находится в критическом состоянии. Нападавший задержан. Его личность пока не раскрывается. Мотивы нападения также неизвестны.