В Германии мужчина напал с кухонным ножом на прохожих и ранил трех человек
Это произошло в городе Равенсбург, — сообщает журнал «Фокус» со ссылкой на полицию. Один из пострадавших серьезно ранен и находится в критическом состоянии. Нападавший задержан. Его личность пока не раскрывается. Мотивы нападения также неизвестны.
Комментарии7
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vladimir_samsonov 28 сентября 2018 | 20:10
2 варианта - или сумасшедший или представитель мирной религии.
banderobab 28 сентября 2018 | 20:17
Не, не ножом.
Полковник Новичок использовал, заставлял глотать под угрозой ножа.
"Дебилы ...ля" (с)
zonda_3 28 сентября 2018 | 20:43
banderobab:
Слышь, петросян, твоя мамка что, еще на работе, что ты резвишься на взрослых ресурсах? Потеребонькай и спать.
cromwel 28 сентября 2018 | 20:18
Действительно, мотивы загадочны... Я каждый раз теряюсь в догадках кто это может быть. И гоню от себя мысль о представителе мирной религии.
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:21
RT насмотрелся, вот психика и сбойнула.
delovoy_podolsk 28 сентября 2018 | 20:24
Мужчина в Германии напал с ножом, а мужчина во Франции с топором, а мужчина в Англии с опасной бритвой, а мужчина в Италии с половником, а мужчина в России с бензопилой, а вот мужчина в Голландии, ваще не мужчина...
sasass 28 сентября 2018 | 20:38
Меркель не захочет признать все это терактом - террористы ее почему-то называют "нашей мамой"....