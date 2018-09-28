Цена нефти марки «брент» поднялась выше 83-ти долларов за баррель впервые с ноября 2014-го года

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Растет и стоимость нефти марки WTI. За баррель дают больше 73-х долларов. На фоне подорожания нефти укрепляется рубль.

Курс евро упал ниже 76-ти рублей, а доллар торгуется на уровне 65,5.

Нынешний рост цен на нефть вызван спекуляциями на бумажном рынке, и в дальнейшем это может привести к обвалу нефтяных котировок. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономический аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Крупные фонды или большие игроки другого рода играют на чувствах инвесторов или на слухах о прекращении поставок или на том, что страны ОПЕК не договорились с США якобы о том, что они будут увеличивать добычу нефти. Такие слухи и эта игра имеют очень мало отношения к действительности», — сказал М.Крутихин. Аналитик подчеркнул, что подобная игра может привести к негативным последствиям, поскольку если цены на нефть в течение длительного времени будут оставаться на уровне 80 (и выше) долларов за баррель, «производители нефти с высокой себестоимостью будут больше инвестировать в ее добычу». Это в свою очередь, по словам М.Крутихина, приведет к переизбытку нефти на мировом рынке и соответственно обвалу цен на нее. «Я не исключаю, что ситуация такая с переизбытком нефти продлится длительное время и мы после такого краха цен уже больше не увидим и 100 и 80 долларов за баррель», — отметил он.