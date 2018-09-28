Цена нефти марки «брент» поднялась выше 83-ти долларов за баррель впервые с ноября 2014-го года
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Растет и стоимость нефти марки WTI. За баррель дают больше 73-х долларов. На фоне подорожания нефти укрепляется рубль.
Курс евро упал ниже 76-ти рублей, а доллар торгуется на уровне 65,5.
Нынешний рост цен на нефть вызван спекуляциями на бумажном рынке, и в дальнейшем это может привести к обвалу нефтяных котировок. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономический аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. «Крупные фонды или большие игроки другого рода играют на чувствах инвесторов или на слухах о прекращении поставок или на том, что страны ОПЕК не договорились с США якобы о том, что они будут увеличивать добычу нефти. Такие слухи и эта игра имеют очень мало отношения к действительности», — сказал М.Крутихин. Аналитик подчеркнул, что подобная игра может привести к негативным последствиям, поскольку если цены на нефть в течение длительного времени будут оставаться на уровне 80 (и выше) долларов за баррель, «производители нефти с высокой себестоимостью будут больше инвестировать в ее добычу». Это в свою очередь, по словам М.Крутихина, приведет к переизбытку нефти на мировом рынке и соответственно обвалу цен на нее. «Я не исключаю, что ситуация такая с переизбытком нефти продлится длительное время и мы после такого краха цен уже больше не увидим и 100 и 80 долларов за баррель», — отметил он.
Комментарии4
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banderobab 28 сентября 2018 | 20:14
Ожидаемо, отлично, "а что там у хохлов". ;-))))
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 20:30
почему всегда дают цену брент. А цена юралс это гостайна? Ведь Россия не торгует брентом.
putin_itogy 28 сентября 2018 | 20:33
Войне - быть!
Тревожная тенденция..
Вспомнился "график Немцова",
где полная закономерность амплитуд и пиков цен - и начала ВСЕХ войн,
развязываемых Российским агрессивно шовинистическим Режимом.
Однозначно, 100$ - война неизбежна!
Вот только с кем, вопрос..
sasass 28 сентября 2018 | 20:34
Это опасно подниматься на большую высоту - если нефть грохнется с большой высоты , то рубль может в лепешку превратиться вместе с властью ...)))