Голодающий Олег Сенцов доставлен из колонию в городскую больницу Лабытнанги
Во ФСИН это объясняют плановым обследованием. Между тем, в письме главы СПЧ Михаила Федотова на имя уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой говорится, что плановая госпитализация Сенцова назначена только на 3 октября. Это письмо Денисова опубликовала в Фейсбуке. В нем также говорится, что очередной консилиум гражданских врачей не нашел оснований для принудительного кормления украинского режиссера.
Олег Сенцов держит голодовку 138-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
romashka__ 28 сентября 2018 | 20:15
Надо освободить парня немедленно. Путину позор.
nestor199 28 сентября 2018 | 20:19
romashka__: Так освобождайте. Кто против?
lenin3 28 сентября 2018 | 20:21
nestor199: ты,безьяна,против.Или нет?
nestor199 28 сентября 2018 | 20:37
lenin3: Хотите освободить - освобождайте. Я не против.
lenin3 28 сентября 2018 | 20:44
nestor199: а,так ты,обезьяна,уже не против?Разрываешься,давалка,между красивыми или умными?Ты и тем и тем нахрен не нужна,иди к своим,продажным...))
nestor199 28 сентября 2018 | 20:55
lenin3: Хорош болтать. Вы Сенцова освобождать будете? Или нет?
lenin3 28 сентября 2018 | 21:19
nestor199:не-е,раз ты,обезьяна,не против,то только с твоей помощью.Подходи к помойке возле 25-го дома,там все твои за освобождение,вот и начнете освобождать...))
nestor199 28 сентября 2018 | 21:26
lenin3: Так Вы Сенцова освобождать не хотите?
cromwel 28 сентября 2018 | 20:16
Он не только известный режиссер, но и похоже родоначальник спортивного голодания. Даешь 200 дней без еды!
tttyyy 28 сентября 2018 | 20:18
Это только наш шизанутый либероидный кагал может верить в голодовку Сенцова, да любой уже давно бы отправился к праотцам, Надюха Савченко, за которую так выпрыгивали из портков все эти Шендеровичи и Альбацы, вышла из голодовки с таким отъевшимся фейсом, что мама не горюй, ровно также симулирует голодовку и недорежиссёрышка Сенцов.
lenin3 28 сентября 2018 | 20:26
tttyyy: да ладна,не паникуй,уебыш,твои родители-вертухаи свято верили,что угнетаемый Чарльз Хайдер во имя гибели США не жрал 200 с лишком дней и остался жив.Почему Сенцов так не может?))
glotov 28 сентября 2018 | 21:01
lenin3: Я тоже считаю, что у Сенцова и Хайдера примерно одинаковые "голодовки".
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 20:23
не получается у вошьдя всех народов, главного среди урок и воров
и отдать полутрупа тоже воровская честь не позволяет
ждём пропагондонов в тв, которые расскажут что сенцов умирал и крестился на путина
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 20:26
Представляю, какая в Лабытнанге медицина.
sasass 28 сентября 2018 | 20:47
Власть печется о его здоровье - его здоровье важнее народного , повышенную смертность в народе никто не замечает, а если он умрет , то власть может захлебнуться санкциями...
fikus74 28 сентября 2018 | 20:49
помрет в больничке - фсиновцы завизжат от радости: "это не мы его убили, это врачи его залечили до смерти"
pantera_1 28 сентября 2018 | 20:55
Олегу Respect.