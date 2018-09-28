Молдавские медики просят Гугл блокировать сайты и форумы с информацией о вреде вакцин против кори
Это сообщила бывший министр здравоохранения Руксанда Главан. По ее словам, обращение в адрес компании подписали около тысячи человек. Она отметила, что многие родители становятся жертвами дезинформации.
В начале сентября в Молдавии стартовала массовая вакцинация из-за вспышки кори.
Комментарии2
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estamp 28 сентября 2018 | 19:39
сайты и форумы с информацией о вреде вакцин против кори
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Надеюсь, в этом русских хакеров еще не обвинили?
andy66 28 сентября 2018 | 19:47
все верно - любая антипрививочная кампания - это антигосударственная кампания! Это еще СССР знал.