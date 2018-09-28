Молдавские медики просят Гугл блокировать сайты и форумы с информацией о вреде вакцин против кори

Это сообщила бывший министр здравоохранения Руксанда Главан. По ее словам, обращение в адрес компании подписали около тысячи человек. Она отметила, что многие родители становятся жертвами дезинформации.

В начале сентября в Молдавии стартовала массовая вакцинация из-за вспышки кори.