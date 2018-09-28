"Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов после получения от России комплексов С-300"

Это сообщил глава МИДа страны Валид Муалем. Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400, — передает Интерфакс.

Ранее сирийские ПВО сбили ракетой из комплекса С-200 российский самолет Ил-20, на борту которого были 15 человек. В Минобороны России возложили ответственность на Израиль, чьи самолеты нанесли ракетный удар по военному объекту в Сирии.