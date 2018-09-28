Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов после получения от России комплексов С-300
Это сообщил глава МИДа страны Валид Муалем. Он отметил, что Сирия хочет получить и комплексы С-400, — передает Интерфакс.
Ранее сирийские ПВО сбили ракетой из комплекса С-200 российский самолет Ил-20, на борту которого были 15 человек. В Минобороны России возложили ответственность на Израиль, чьи самолеты нанесли ракетный удар по военному объекту в Сирии.
Комментарии18
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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 19:34
ПРОТИВ всякого оружия найдется еще более мощное оружие!
arabtom 28 сентября 2018 | 19:36
opiatnovyi63: С тем же успехом, можно защитить небо Сирии, после поставки новейших австралийских бумерангов)))
uhovostro 28 сентября 2018 | 19:37
arabtom: Ну, положим, бумеранги понадёжней будут...
gordy 28 сентября 2018 | 19:38
"Сирия надеется закрыть небо для израильских самолетов после получения от России комплексов С-300"
Это те, которые и рта закрыть не могут?
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:45
То есть поменяв ЗРК С-200 1967 года на С-300 1978 года они надеется закрыть небо от самолетов 2000-х годов? ... ИМХО Лаврову надо громче и понятнее кашлять
leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:42
uhovostro:
За каждый сбитый израильский самолет, Израиль будет ровнять с землей один иранский средней город.
valtameri 28 сентября 2018 | 19:34
Томагавками долбить будут. Путин же сам сказал - найдем в сортире и замочим. Израиль эту заразу и мочит.
rodom_neotkuda 28 сентября 2018 | 19:38
идиоты
уж кто-то кто-то, а израиль уже годами натарел целкость стрелять именно в ту точку откуда угроза
воевать там с израилем !! ну.. интересно будет
дорогие российские матери ихтамнет.. готовьтесь
leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:45
rodom_neotkuda:
Если Израиль может стрелять по чужой территории, то и Россия с дуру начнет пулять по Украине.
Бардак в мире начнется, который перерастет в ядерную бойню, после чего планета наша разлетится на мелкие кусочки. Что -ж, поделом этой несовершенной и агрессивной цивилизации.
beregov_net 28 сентября 2018 | 19:47
leonidoff_leonea: Россия и так пуляет по Украине , до этого пуляла по Грузии , сейчас пуляет в Сирии , в Африке да мало ли
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 19:40
Надеждой юноша томим. ( не ручаюсь за правильность цитаты, но это, где-то в 19 веке про ананистов)
vserg 28 сентября 2018 | 19:40
А зачем Сирии закрывать небо от израильских самолетов? Вроде, они на Асада не нападают!
dennik 28 сентября 2018 | 19:43
Даааа, гробов прибавится ...
ti_swimmer 28 сентября 2018 | 19:45
И получается, то для этого они сбили российский самолет Ил-20
gorga2 28 сентября 2018 | 19:46
Нy, пyсть надеются, а мы посмотрим.
us101 28 сентября 2018 | 19:49
Зачем? Что бы Хезболла могла беспрепятственно бомбить ракетами израильские города?
beregov_net 28 сентября 2018 | 19:49
А чем С200 плох ? Ведь попали же
ramun 28 сентября 2018 | 19:50
С упоением ждем-с.