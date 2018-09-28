Петр Верзилов связывает свое отравление с убийством журналистов в Центральноафриканской республике
Продюсер Pussy Riot и издатель «Медиазоны» сказал об этом в интервью «Медузе». Верзилов отметил, что его отравление и нападение на съемочную группу, которая в Африке расследовала деятельность российских наемников, произошло в рамках общей канвы, которая получила одобрение на высочайшем уровне.
Бывший силовик, который изучал деятельность частных военных компаний, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова. Экс-офицер одной из российских спецслужб рассказал это телеканалу «Дождь». Отмечается, что он воевал в Чечне и в Донбассе. Его личность известна телеканалу, но он попросил не раскрывать ее в целях безопасности.
Комментарии5
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leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:39
Если Путин еще кого-либо траванет, то Россию наверняка выгонят из Совбеза ООН. А он непременно травнет, потому что не может не не травить.
cromwel 28 сентября 2018 | 19:39
Петюнчик отрабатывает деньги за лечение. В этот раз ртом.
arabtom 28 сентября 2018 | 19:44
Странная какая-то история. Ну вот на фига? Мы живем в стеклянном мире - ну не Джемаль с Расторгуевым и Радченко, не Верзилов, так кто-то другой докапается до сути. И при этом все трупы же повесят на бенефициаре, хотя возможно он и вовсе не при чем.
banyi4 28 сентября 2018 | 19:45
У меня вчера кошка двух мышей на даче удавила, рассказывала потом, что они говорили, что мол не виноваты)
venezianez49 28 сентября 2018 | 19:52
То есть Верзилову сообщили наконец-то, что он очень важный человек.
Вероятно сам Путин на него покушался ?
Друзья, ну где вы ещё найдёте столько дураков как на Эхе, которые немедленно начнут разносить эту "информацию", подобно разносящим кое-что мухам ?