Петр Верзилов связывает свое отравление с убийством журналистов в Центральноафриканской республике

Продюсер Pussy Riot и издатель «Медиазоны» сказал об этом в интервью «Медузе». Верзилов отметил, что его отравление и нападение на съемочную группу, которая в Африке расследовала деятельность российских наемников, произошло в рамках общей канвы, которая получила одобрение на высочайшем уровне.

Бывший силовик, который изучал деятельность частных военных компаний, сообщил о симптомах отравления, таких же, как у Петра Верзилова. Экс-офицер одной из российских спецслужб рассказал это телеканалу «Дождь». Отмечается, что он воевал в Чечне и в Донбассе. Его личность известна телеканалу, но он попросил не раскрывать ее в целях безопасности.