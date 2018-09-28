Сенатор США Кардин: Будущее Владимира Путина будет зависеть от того, пройдут ли в России свободные выборы

Будущее Владимира Путина будет зависеть от того, пройдут ли в России свободные выборы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сенатор США, член Демократической партии Бен Кардин.

«США было бы конечно интересно, чтобы свободные выборы состоялись в любой стране, включая эти две (Россия и Сирия – ЭМ). И если это будет в вашей стране, тогда от этого будет решаться будущее господина Путина», — сказал Б.Кардин. Он также добавил, что в отличие от ситуации в Сирии оппозиция в России не находится в столь враждебных отношениях с правительством.