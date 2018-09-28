Сенатор США Кардин: Будущее Владимира Путина будет зависеть от того, пройдут ли в России свободные выборы
Будущее Владимира Путина будет зависеть от того, пройдут ли в России свободные выборы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сенатор США, член Демократической партии Бен Кардин.
«США было бы конечно интересно, чтобы свободные выборы состоялись в любой стране, включая эти две (Россия и Сирия – ЭМ). И если это будет в вашей стране, тогда от этого будет решаться будущее господина Путина», — сказал Б.Кардин. Он также добавил, что в отличие от ситуации в Сирии оппозиция в России не находится в столь враждебных отношениях с правительством.
Комментарии8
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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 19:32
Сенатор немного утопист, свободных выборов в России при этом Вожде и этой воровской власти не может быть!
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:36
opiatnovyi63: разве он сказал "при этом Вожде и этой воровской власти"? Он вроде трезвым был
zurich_106 28 сентября 2018 | 19:41
Свободные выборы для Путина и его окружения обернутся уголовным преследованием который еще в 90-через корпорацию «Двадцатый трест», на бюджетные деньги строил коттеджный поселок в Испании, в местечке Аликанте-и-Торевьеха. Здесь главстерх залетел на злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, - статьи 285 и 286 УК. Тогда в 2000 г. от уголовного преследования его спас лишь президентсткий иммунитет.
student_ru_ru 28 сентября 2018 | 19:33
Удивительно, что нам, таким высокодуховным, не приходит в голову простейшая мысль о необходимости выбора во всём, начиная с продуктов питания, техники и заканчивая наймом государственных менеджеров. А вот для бездуховных американцев это почему-то как дважды два. Что-то не то с духовностью.
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:39
student_ru_ru: / ... о необходимости выбора во всём, начиная с продуктов питания, техники ...
Да вроде вы сами уже выбрали лебеду, берёзовый сок и счёты, лапти, кокошники с телегой? Или мечтаешь о батуте из рыбьих пузырей?
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:34
Если в России пройдут свободные выборы, то нацЛидер может только мечтать о европейской Гааге ... ибо берега магаданской реки Индигирки и южного берега моря Лаптевых окажутся куда ближе
cromwel 28 сентября 2018 | 19:43
Ну тогда я за Путина спокоен: в ближайшее время свободные выборы нам не светят.
andy66 28 сентября 2018 | 19:50
ха-ха! На самом деле его судьба зависит от того, кто командует его охраной )))