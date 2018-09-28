Мусульмане просят Сергея Шойгу построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил
Это позволит вести работу с личным составом из числа верующих, — сказал РИА председатель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. На стенах мечети, по замыслу авторов, могут быть написаны имена солдат и героев Советского Союза, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также жертв терактов.
Главный храм Вооруженных сил собираются построить в подмосковном парке «Патриот».
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 28 сентября 2018 | 19:10
А кто это оплачивать будет?
vinnidi 28 сентября 2018 | 19:24
traxau_okurka: Известно кто, как и дань чечне-аллах!!!
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:26
traxau_okurka: А как-же буддийская ступа (дацан), синагоги и ... избушка бабы Яги?
mews Михаил Степанцов 28 сентября 2018 | 19:33
tvitov66: избушка бабы-яги пойдет нафиг, ибо язычница неканоническая. Вы еще католический косцёл попросите или чего доброго, церковь константинопольского патриархата, тьфу, тьфу, тьфуЮ захотите. А это не скрепы.
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 19:28
traxau_okurka: А сам Шойгу по совместительству будет главным шаманом?
meteor1908 28 сентября 2018 | 19:10
И ещё синагогу неплохо бы - чтоб три раза не вставать.
stas12006 28 сентября 2018 | 19:21
meteor1908: и капище
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 19:25
stas12006: и ещё дацан !
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:28
stas12006: и дупло Соловья Разбойника (стационарный пост ГБДД)
fikus74 28 сентября 2018 | 19:11
ипанутые и те и другие
divannaya_analitika 28 сентября 2018 | 19:13
Ротенберги радостно потирают ручки...
ac_dc 28 сентября 2018 | 19:13
Понеслась (нрзб) по кукурузе...
Буддисты потребуют пагоду , евреи синагогу, славяне капище,
атеисты планетарий...
Вот ЭТО - АРМИЯ???
mews Михаил Степанцов 28 сентября 2018 | 19:36
ac_dc, буддисты - дацан, и получат. Капище с планетарием пойдут на фиг, ибо Верховный постановил, что нефиг (см. список т.н. "традиционных религий"). Синагога - смотря, с какой ноги встанет принимающий решение. Потому как синагоги вроде и традиционные, но какие-то некошерные.
eduardz 28 сентября 2018 | 19:39
ac_dc: Hell's bells )))
dotore79 28 сентября 2018 | 19:14
А буддисты?
tvitov66 28 сентября 2018 | 19:31
dotore79: а Дед Мороз?
hihi2raza 28 сентября 2018 | 19:15
Ага, и синагогу и будисткий храм вместе с католическим собором. Страна дураков.
ugiazov 28 сентября 2018 | 19:15
- Здравствуйте товарищи солдаты!
- Аллах акбар!
student_ru_ru 28 сентября 2018 | 19:16
Надо сразу строить языческий храм.
zztop1960 28 сентября 2018 | 19:16
Так в центре Москвы стоит мусульманская святыня , купола собора Василия Блаженного , вывезенные из Казани купола мечети и установленные в Москве
belovnikita 28 сентября 2018 | 19:17
Это они еще просят, потом в приказном порядке
spbdweller 28 сентября 2018 | 19:18
рядом с главным храмом Вооруженных сил
----------------
В Кремле тоже обязательно надо построить мечеть.
sagen 28 сентября 2018 | 19:23
spbdweller: К этому идет. Но Православию теперь ничего не угрожает, третий Рим будет в Киеве.
ser_gey_love_roff 28 сентября 2018 | 19:22
Для аун сенрике еще не забудьте халупу построить, чтоб "все включено" было.
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 19:24
На территории Кремля еще нет мечети. Неплохо бы построить. И в Думе молельную комнату, а также около кабинета Путина, чтобы перед тем, как зайти, можно было отмолить грехи.
olenenok_zed 28 сентября 2018 | 19:29
председатель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. (C)
предлагает из мечети этими идеями
На стенах мечети, по замыслу авторов, могут быть написаны имена солдат и героев Советского Союза, которые погибли в годы Великой Отечественной войны (С)
сделать христианский храм? )
Олененок свининки пережрал )
eduardz 28 сентября 2018 | 19:36
ну да ну да, давайте попросим возле каждой мечети строить храм. Интересно сколько их будет построено?
anemon 28 сентября 2018 | 19:44
А почему бы не сделать главными военными храмами культовые сооружения на Поклонной Горе? Там все конфессии представлены. Существующие храмы, даже намоленные, старинные, почти не посещаются прихожанами. Самый пик посещаемости был в СССР 70-х 80-х годов, в дни престольных праздников, в основном древние старики, диссиденты, и деятели советской культуры праздновали. Провалилась, как все при нынешней власти, идея скомороха Проханова: для народа - алтари и заводы (правда, он забыл рассказать: откуда заводы возьмутся, в путинской и его, Проханова, России). А Путин, как всегда, делает все назло ненавистному ему народу - строит огромные дорогущие храмы, которые на фиг никому не нужны, хотя и денег нет, даже пенсов решил пошерстить. "Народная", короче, у нас власть!
doxerom 28 сентября 2018 | 19:50
Лет через 50-т все сами мечетями застроят, пусть подождут немного.