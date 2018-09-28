Мусульмане просят Сергея Шойгу построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил

Это позволит вести работу с личным составом из числа верующих, — сказал РИА председатель духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. На стенах мечети, по замыслу авторов, могут быть написаны имена солдат и героев Советского Союза, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, а также жертв терактов.

Главный храм Вооруженных сил собираются построить в подмосковном парке «Патриот».