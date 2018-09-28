Врио главы Приморского края, несмотря на членство в  ЕР, будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко, несмотря на членство в партии «Единая Россия», будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.

Еще до выборов важно решить первоочередные проблемы региона. Об этом после официального вступления в должность сказал сам Олег Кожемяко. Из Москвы на помощь Олегу Кожемяке администрация направила ведущих политтехнологов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.