Врио главы Приморского края, несмотря на членство в ЕР, будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко, несмотря на членство в партии «Единая Россия», будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.
Еще до выборов важно решить первоочередные проблемы региона. Об этом после официального вступления в должность сказал сам Олег Кожемяко. Из Москвы на помощь Олегу Кожемяке администрация направила ведущих политтехнологов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Комментарии5
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sergik100 28 сентября 2018 | 19:21
Пусть выйдет из партии - это закон идиотов когда член партии занимающей лидирующее место в парламенте баллотируется как беспартийный
zapadnay 28 сентября 2018 | 19:41
sergik100:
Даже за вывеской самовыдвиженец выглядывает партия «Единая Россия».
kremlefurer 28 сентября 2018 | 19:32
Очередной жулик и вор. Приморье, прокатите едрораста.
captaingeorge 28 сентября 2018 | 19:39
Член, скрывая своё членство,
Норовит попасть во власть
Власть - источник благоденства,
Насосаться можно всласть...
doxerom 28 сентября 2018 | 19:39
Черного кобеля не отмоешь добела. Уловки какие-то детские, типа я не я и хата не моя.