"СМИ: Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО"

Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО. Это утверждает немецкий журнал «Фокус». По его данным, бывший сотрудник ГРУ помогал раскрывать российских шпионов. В качестве примера приводятся аресты за шпионаж в Эстонии, но спецслужбы страны заявили, что Сергей Скрипаль никакого отношения к ним не имеет.

В покушении на убийство Скрипаля и его дочери Великобритания обвиняет россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых считает сотрудниками ГРУ.

Отравление Скрипалей привело к тому, что в Европе стали настороженно относиться к россиянам, — сказал в эфире «Эха Москвы» живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин.

По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.