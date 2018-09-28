СМИ: Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО
Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО. Это утверждает немецкий журнал «Фокус». По его данным, бывший сотрудник ГРУ помогал раскрывать российских шпионов. В качестве примера приводятся аресты за шпионаж в Эстонии, но спецслужбы страны заявили, что Сергей Скрипаль никакого отношения к ним не имеет.
В покушении на убийство Скрипаля и его дочери Великобритания обвиняет россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых считает сотрудниками ГРУ.
Отравление Скрипалей привело к тому, что в Европе стали настороженно относиться к россиянам, — сказал в эфире «Эха Москвы» живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин.
По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.
Комментарии21
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banyi4 28 сентября 2018 | 19:08
Молодца! Без иронии) И съе....а успел с дочей )))
leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:14
banyi4:
Не удивлюсь, если Скрипаль, кроме четырех НАТОвских разведок, работал еще на китайскую, российскую и Моссад.
a_111111 28 сентября 2018 | 19:16
leonidoff_leonea: И на румынскую!
opponent70 28 сентября 2018 | 19:26
a_111111: Чего мелочиться? На все разведки мира!
sagen 28 сентября 2018 | 19:31
opponent70: В планах у него было рытье тоннеля до Токио и толченной стекло в суп рабочим Тагила. Разоблачили вражину, теперь прячется, носа не кажет доблестным российским разведчикам. Тактическая победа Путина, спас от разоблачения своих граждан.
gordy 28 сентября 2018 | 19:31
"СМИ: Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО"
Бульварный заголовок.
nersesov 28 сентября 2018 | 19:52
gordy: какая газета, такой и заголовок
zurich_106 28 сентября 2018 | 19:34
Скрипаль как и Литвиненко сотрудничал с испанской разведкой, Литвиненко был отравлен перед тем как дать показания в испанской суде по делу о легализации похищенных средств на западе ближним кругом Путина. Сам Путин до того как стать президентом с 1996 по 2000 годы посетил район Торевьехи в Испании 37 раз, он пересекал границу по поддельным паспортам. Там находится его особняк.
zztop1960 28 сентября 2018 | 19:09
В Кремле заявили , что не распологают информацией о награждении человека с таким именем ??????? А в Кремле Википедию открывали ? Там есть такой чел , награждённый Путиным в 2014 году, есть его фото и т.д. или враги России на машине времени переместились в 2014 год и опубликовали информацию про Боширова -Чепигу на Вике ?
fanisos 28 сентября 2018 | 19:13
zztop1960: на вике опубликовали после вброса
zurich_106 28 сентября 2018 | 19:44
fanisos: кака разница когда опубликовали, если Черпига и Боширов одно лицо.
estamp 28 сентября 2018 | 19:47
zztop1960: Если в Википедии сказано, что Путин наградил Чепигу в 2014-м это а. Не значит, что наградил, б. Нп значит, что статья написана в 2014-м
fresh_breeze 28 сентября 2018 | 19:15
"Отравление Скрипалей привело к тому, что в Европе стали настороженно относиться к россиянам, — сказал в эфире «Эха Москвы» живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин."
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Из-за жуликов, бегущих из России в Европу, в первую очередь в Лондон, отношение к россиянам и правда, могло стать настороженным.
Чичваркин, конечно, не такой, он исключение; таких, как он, в Европе не опасаются (пока).
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"Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО. Это утверждает немецкий журнал «Фокус». По его данным, бывший сотрудник ГРУ помогал раскрывать российских шпионов."
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Ещё Талейран предостерегал от излишнего рвения, которое чревато неприятностями.
Но, понятное дело, Талейран Скрипалю не указ.
sg102 28 сентября 2018 | 19:16
Что же для такого уважаемого человека Новичка пожалели?
banyi4 28 сентября 2018 | 19:21
sg102: Я тоже в замешательстве( Как то не солидно....
dmitry35 28 сентября 2018 | 19:23
Не знаю, но в наши, советские времена те, кто умеют работать на различных агрегатах, называли многостаночниками. Это всячески поощрялось. Возможно и Скрипаль такой же многостаночник, сумел работать сразу на четыре разведки. Он только менял оснастку и обороты станка для сдачи своих коллег. Однозначно - многостаночник.
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 19:24
Трудоголик.
estamp 28 сентября 2018 | 19:42
Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО. Это утверждает немецкий журнал «Фокус».
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Ну вот и как тут можно критически относиться к дядюшке Джо?
jamba 28 сентября 2018 | 19:44
Очень сложно быть разведчиком в стране, где президент, в детстве воровал котлеты, а нравственные ориентиры черпал их советских кинофильмов и книжек про "пионеров-героев";))))))))))))))))))))))))))))
estamp 28 сентября 2018 | 19:44
Отравление Скрипалей привело к тому, что в Европе стали настороженно относиться к россиянам, — сказал в эфире «Эха Москвы» живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин.
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Полагаю конкретно к Чичваркину в Европе следовало настороженно относиться и до отравления Скрипалей
nersesov 28 сентября 2018 | 19:49
Мотив преступления - это основной вопрос в любом расследовании и именно это в данном случае пытаются замести под ковёр. Выясняют, кто был в Солсбери, а не мотивы преступления, на которое, якобы, решилось российское руководство. Нас пытаются убедить в следующем:
- что российское руководство хотело ликвидировать ненужного и безвредного бывшего шпиона, находящегося в иностранном государстве, хотя можно было легко избавиться от него, когда он сидел в российской тюрьме;
- что для преступления был выбран нервно-паралитический яд (да еще и с русским названием !) и сделано это было с полным пониманием того, что результатом будет волна русофобии;
- что было принято решение сделать это накануне президентских выборов в марте месяце, чтобы еще больше привлечь внимание к личности Путина как бывшего сотрудника КГБ;
- что было принято решение сделать это накануне ЧМ по футболу, подготовке которого российское руководство уделяло огромное внимание, надеясь на благодарность болельщиков (кстати, чемпионат прошел на редкость удачно)
Ну, если так, то совершенно очевидно, что российское руководство представляет из себя группу ненавидящих самих себя мазохистов, одержимых желанием уничтожить любой намек на уважение к русским в мире.
Насколько это все вероятно ? Достаточно посмотреть фильм Оливера Стоуна о Путине, чтобы получить представление о нем и сделать вывод.
А про некомпетентность ГРУ и говорить не приходится ! Отправить двух агентов слоняться по городу в стране, нашпигованной камерами наблюдения ! Даже в самом хреновом детективе им дали бы автомобиль, кепку, очки и , может, даже приклеили бы бороду для маскировки.
Самой простой ответ, как правило, и является, правильным ( согласно принципа Оккама). За этой попыткой убийства стоит тот (страна, группа или отдельная личность), кому выгодно навредить России. Но именно это совершенно не обсуждается никем. Нам предлагают кучу информации - имена тех, кто был в Солсбери, номера их паспортов, где они учились, в какие страны ездили и пр.