Суд в Краснодаре на два месяца арестовал адвоката Михаила Беньяша
Он обвиняется в насилии в отношении полицейских.
В суде Михаила Беньяша защищали 11 адвокатов – сообщает телеканал «Дождь». Они просили избрать меру пресечения не связанную с арестом – указывали на то, что юрист трудоустроен, имеет жену и двухмесячного ребенка. Однако ходатайство следствия было удовлетворено – Беньяша отправили в СИЗО.
Адвокат был задержан 9 сентября, перед акцией против пенсионной реформы. Женщина, находившаяся вместе с ним, рассказала, что по пути в отдел Беньяша избили. В ОВД на юриста составили два протокола – о неповиновении полицейским и проведении публичной акции без уведомления и арестовали на 15 суток. Спустя две недели, на выходе из спецприемника, его снова задержали. Стало известно, что на адвоката заведено уголовное дело о нападении на стражей порядка. Якобы он кусал и бил полицейских при первом задержании.
Беньяш известен тем, что оказывает правовую помощь гражданским активистам в Краснодарском крае.
Комментарии6
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trans 28 сентября 2018 | 19:07
Им сфабриковать уголовное дело раз плюнуть. Мрази путинские.
peresvet73 28 сентября 2018 | 19:17
Скольких полицейских он изнасиловал?
gregor 28 сентября 2018 | 19:19
Интересно , кто -нибудь верит этим ...этим подонкам от власти ?
Кроме полного дерьма , разве может кто-нибудь быть за эту власть полицейского произвола ?
Сколько вас ,поддерживающих эту мразь ? Неужели действительно 86 % .
Это же позор нации тогда , это же ...ужас ,какой позор .
ac_dc 28 сентября 2018 | 19:23
он кусал и бил полицейских...
------------------------------------Силюсь вообразить - как это можно делать одновременно. Ничё не выходит. Хотя возможно он их вначале покусал, а потом их, обездвиженных, стал пинать.
Завещу своим внукам, чтоб не шли в полисменты. Очень опасная проффессия
vlabumur 28 сентября 2018 | 19:34
Обычная совсем история.
Немножко грустно всем не более.
fikus74 28 сентября 2018 | 19:50
краснодарский край давно стал вотчиной бандитских ментов и бандитской власти. вспомните цапков, да и судья хахалева еще жива.