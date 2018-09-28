Суд в Краснодаре на два месяца арестовал адвоката Михаила Беньяша

Он обвиняется в насилии в отношении полицейских.

В суде Михаила Беньяша защищали 11 адвокатов – сообщает телеканал «Дождь». Они просили избрать меру пресечения не связанную с арестом – указывали на то, что юрист трудоустроен, имеет жену и двухмесячного ребенка. Однако ходатайство следствия было удовлетворено – Беньяша отправили в СИЗО.

Адвокат был задержан 9 сентября, перед акцией против пенсионной реформы. Женщина, находившаяся вместе с ним, рассказала, что по пути в отдел Беньяша избили. В ОВД на юриста составили два протокола – о неповиновении полицейским и проведении публичной акции без уведомления и арестовали на 15 суток. Спустя две недели, на выходе из спецприемника, его снова задержали. Стало известно, что на адвоката заведено уголовное дело о нападении на стражей порядка. Якобы он кусал и бил полицейских при первом задержании.

Беньяш известен тем, что оказывает правовую помощь гражданским активистам в Краснодарском крае.