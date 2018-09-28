Правоохранители угрозами заставляют адвоката фигурантов дел о репостах Ожмегова отказаться защищать своих подзащитных

Сотрудники правоохранительных органов угрозами заставляют адвоката фигурантов (Марии Мотузной, Антона Ангела, Андрея Шашерина) дел о репостах Романа Ожмегова отказаться защищать своих клиентов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, сотрудники центра «Э» пришли с угрозами 14 сентября, тогда они попытались вручить Р.Ожмегову повестку по делу А.Шашерина без поручения следователя. «Просто приехали и сказали, если ты не выйдешь из этих трех дел по А.Ангелу, А.Шашерину и М.Мотузной, у тебя будут проблемы», — сказал адвокат.

Он рассказал, что днем 14 сентября А.Ангела пытались незаконно поместить в стационар и во время попытки помешать противоправным действиям сотрудников полиции, ему была причинена ими физическая боль. После инцидента Р.Ожмегов написал заявление в полицию о «привлечении к ответственности данных сотрудников».

Вечером того же дня к адвокату приехали сотрудники центра «Э» и сказали, что если он не прекратит дальнейшую работу с делами о репостах, у него «будут проблемы».

Вскоре после этого, по словам Р.Ожмегова, ему позвонили из СК по Алтайскому краю и пригласили для дачи объяснений по факту того, что он якобы разбил лицо четырем сотрудникам отдела «Э».

«В негласной беседе со следователем СК мне стало известно, что в отношении меня будет возбуждено уголовное дело. Если оно будет возбуждено, мне приостановят статус адвоката и исключат из уголовных дел по Шашерину, Ангелу и Мотузной», — пояснил адвокат.

Р.Ожмегов выразил опасения, что это приведет к тому, что его клиентам назначат государственных адвокатов, «и будет беспредел судебный и полицейский».

В течение августа в Барнауле было заведено четрые уголовных дела из-за публикации мемов во «ВКонтакте». А.Шашерин, А.Ангел, М.Мотузная, а также Даниил Маркин обвиняются в «возбуждении ненависти или вражды» и «оскорблении чувств верующих».