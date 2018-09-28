Сенатор США Кардин: Башар Асад должен быть привлечен к ответственности за использование химоружия против своего народа
Президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности за использование химоружия в своей стране. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сенатор США, член Демократической партии Бен Кардин.
«Я думаю, что президент Асад использовал химическое оружие и его надо привлечь к ответственности за использование химоружия в своей стране, даже против своих противников», — сказал Б.Кардин.
Он отметил, что поскольку в данном случае речь идет о нарушении международных стандартов, запрещающих использование химоружия, Б.Асад должен ответить перед международным трибуналом.
Сенатор подчеркнул, что президент Сирии лишился легитимности после того, как использовал химоружие против гражданских лиц.
Он также добавил, что категоричная позиция США в вопросе отстранения Б.Асада от власти основывается на том, что он ведет войну «против своего народа, в своей собственной стране».
Комментарии9
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fresh_breeze 28 сентября 2018 | 18:40
В порядке живой очереди. Сперва привлекаются виновные в уничтожении Ирака и Ливии, а потом подумаем про других.
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unprejudiced 28 сентября 2018 | 18:43
Первые лица пендостана понесли ответственность за супермассовое использование хим оружия во Вьетнаме?
ura_123 28 сентября 2018 | 18:51
unprejudiced: А ты кирюшко,возьми и привлеки. Ты же вроде как ” юрист”,подай на них в суд,в международный суд!
Что тебя сдерживает?
dunai10 28 сентября 2018 | 19:10
ura_123: unprejudiced: Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) была открыта к подписанию Генеральным секретарем ООН в Париже 13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года.
banyi4 28 сентября 2018 | 18:49
А Кадрин мою собаку изнасиловал!!!! 10 лет назад! И не важно, что он её не помнит, и не , яко бы не был в РФ, но я точно знаю, и она от него понесла )))
xrmosom 28 сентября 2018 | 19:02
США, как страна применившая ядерное оружие против мирных городов Японии,должна быть привлечена к суду.
dmitry35 28 сентября 2018 | 19:13
"....должен быть привлечен к ответственности за использование химоружия против своего народа...."
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А кто должен быть привлечён к ответственности за использование другого,, высокоточного против не своего народа: в Югославии, в Ираке, в Сирии, Афганистане....? Какой основной критерий для американцев - свой и не свой народ?