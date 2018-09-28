Сенатор США Кардин: Башар Асад должен быть привлечен к ответственности за использование химоружия против своего народа

Президент Сирии Башар Асад должен быть привлечен к ответственности за использование химоружия в своей стране. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сенатор США, член Демократической партии Бен Кардин.

«Я думаю, что президент Асад использовал химическое оружие и его надо привлечь к ответственности за использование химоружия в своей стране, даже против своих противников», — сказал Б.Кардин.

Он отметил, что поскольку в данном случае речь идет о нарушении международных стандартов, запрещающих использование химоружия, Б.Асад должен ответить перед международным трибуналом.

Сенатор подчеркнул, что президент Сирии лишился легитимности после того, как использовал химоружие против гражданских лиц.

Он также добавил, что категоричная позиция США в вопросе отстранения Б.Асада от власти основывается на том, что он ведет войну «против своего народа, в своей собственной стране».