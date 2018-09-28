ФАС может возбудить дело из-за рекламы «Бургер Кинга» в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело из-за рекламы «Бургер Кинга» в Петербурге. Нарекания вызвал слоган на английском «Ты не умрешь с голода в этом городе». Как передает Интерфакс, в заявлении ФАС говорится, что руководство и сотрудники местного управления возмущены такой рекламой, поскольку у них есть родственники, пережившие блокаду Ленинграда.