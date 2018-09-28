ФАС может возбудить дело из-за рекламы «Бургер Кинга» в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело из-за рекламы «Бургер Кинга» в Петербурге. Нарекания вызвал слоган на английском «Ты не умрешь с голода в этом городе». Как передает Интерфакс, в заявлении ФАС говорится, что руководство и сотрудники местного управления возмущены такой рекламой, поскольку у них есть родственники, пережившие блокаду Ленинграда.
Комментарии4
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vasyakirin 28 сентября 2018 | 18:41
Не понял, родственники переживших против того что бы я не умер?
yulya_tsikinna_ 28 сентября 2018 | 18:56
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ura_123 28 сентября 2018 | 18:45
” Ленинград,Ленинград,я пока не хочу умирать” (с)
morganafata 28 сентября 2018 | 19:11
Ну и спасибо «Бургер Кингу», а в блокаду при сталине умирали, в то время когда в смольном шоколад жрали твари.