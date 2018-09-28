Пассажирский самолет экстренно приземлился в Швеции с горящим двигателем
Языки пламени заметила в иллюминаторе одна из пассажиров и позвала стюардессу, — передают местные СМИ. Самолет авиакомпании SAS, летевший с севера страны в Стокгольм, сел в городе Лулео на втором двигателе. Никто не пострадал.
Комментарии1
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yulya_tsikinna_ 28 сентября 2018 | 18:56
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