Пассажирский самолет экстренно приземлился в Швеции с горящим двигателем

Языки пламени заметила в иллюминаторе одна из пассажиров и позвала стюардессу, — передают местные СМИ. Самолет авиакомпании SAS, летевший с севера страны в Стокгольм, сел в городе Лулео на втором двигателе. Никто не пострадал.