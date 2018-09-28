В США обнародуют более 50-ти выступлений в Конгрессе по делу о вмешательстве России в выборы
За это проголосовал комитет по разведке, — сообщает газета «Политико». Ранее глава этого спецкомитета Дэвид Нуньес заявил, что эти показания необходимо опубликовать до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6-го ноября.
Комментарии2
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 18:39
ну что? КТО тут хотел ФАКТЫ нашего вмешательства в выбоы в штатах? ... или опять заведёте: аВыДокажите ...
yulya_tsikinna_ 28 сентября 2018 | 18:57
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