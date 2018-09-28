Олег Сенцов был доставлен из колонии в городскую больницу Лабытнанги для планового обследования
Это сообщили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По словам сотрудников ведомства, получены консультации врачей. Сенцову, цитата, «проведена коррекция лечения».
Олег Сенцов держит голодовку 138-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных. Состояние его здоровья оценивается как стабильное и без отрицательной динамики. Это говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.
Комментарии4
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bereshliberalivjamu 28 сентября 2018 | 18:42
Клизмочку ему с салом.
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banyi4 28 сентября 2018 | 18:46
Дупло что ли смазывать ? )
kuxxxku 28 сентября 2018 | 18:52
banyi4: На диету посадили...опять поправился...