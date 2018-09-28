Олег Сенцов был доставлен из колонии в городскую больницу Лабытнанги для планового обследования

Это сообщили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По словам сотрудников ведомства, получены консультации врачей. Сенцову, цитата, «проведена коррекция лечения».

Олег Сенцов держит голодовку 138-й день. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных. Состояние его здоровья оценивается как стабильное и без отрицательной динамики. Это говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.