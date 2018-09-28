К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна частная военная компания «Патриот»
Об этом телеканалу «Дождь» рассказали несколько источников, среди которых сотрудник Минобороны и боец «Патриота». По их словам, трое убийц после нападения на съемочную группу инсценировали ограбление.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике в июле. Они готовили расследование о деятельности в республике частных военных компаний из России.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 28 сентября 2018 | 18:41
Патриоты сцуко они такие...
ura_123 28 сентября 2018 | 18:43
ura_123: Чё-та вдруг навеяло «Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало сказать, безнаказанно – с ощущением собственной правоты».
(О.Хаксли).»
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 18:53
ura_123: Вошьдь впитал самое "лучшее" из мировой практики.
ura_123 28 сентября 2018 | 18:58
kir_pich_101: Так а тож)))) Не только из практики но также из Фрейда,нашего Зигмунда Фрейда...
” Мы рождены чтоб Фрейда сделать былью”(с’
leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:08
ura_123:
Это касается исключительно рюзских патриотов. Румынские, украинские и американские патриоты, совершенно иные. Правильные и благородные.
leonidoff_leonea 28 сентября 2018 | 19:06
ura_123:
Не надо этого. Патриоты они разные.
Вот украинские и американские патриоты довольно благородные и добропорядочные. А вот для москальских патриотов видимо и придумали слоган :
"Патриотизм - последнее прибежище негодяя".
beregov_net 28 сентября 2018 | 18:45
"Патриот" в смысле патриоты Африки ? Жизни не пожалеют за родную зимбабвейщину
eniro 28 сентября 2018 | 18:57
beregov_net: Тут есть интересная фишка. "Патриот"-ЧВК, которую курирует МО РФ. Эта организация в корне отличается от всяких "фирменных" придурков, вроде "повстанцев Лугандона" и набранных в России "дембелей". Ну, так и оклады по миллиону. Значит "задачу по журналистам" ставил ... ГШ? А кто тогда распоряжался?
dmitry35 28 сентября 2018 | 18:47
Эхо просто вбрасывает: может быть причастна, а может быть и нет. Главное - вбросить.
anemon 28 сентября 2018 | 18:50
dmitry35: Только потом оказывается именно так, как эхо "вбросило".
dmitry35 28 сентября 2018 | 19:49
anemon: Вы, похоже, не понимаете сути. Эхо вбрасывает - может "да, а может и "нет". "Может быть - это неопределённость. Поэтому непонятно, что значит "оказывается именно так"? Как, объясните?
venezianez49 28 сентября 2018 | 18:50
Что же это за источники ?
Ходорковский ? Верзилов? Беллингкэт ?
А "патриот" - это Петров и его друг-"герой" ?
Или ещё про кого сболтнут ?
fanisos 28 сентября 2018 | 18:52
месяц обсасывали либероиды вагнер с пригожиным. Счас будут сосать патриот
zztop1960 28 сентября 2018 | 18:56
В России слово " патриот" синоним слову " фашист"
curious69_ 28 сентября 2018 | 19:02
Патриотическое воспитание молодого поколения в России, это воспитание ВОРОВ, ЛЖЕЦОВ, и УБИЙЦ. Гордитесь молодые ДУРЫ мамаши напяливая на детсадовцев патриотические одежды и ленты на 9-е мая.
riots 28 сентября 2018 | 19:27
Весьма циничное сочетание - убийство на почве патриотизма.