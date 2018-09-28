К убийству российских журналистов в Африке может быть причастна частная военная компания «Патриот»

Об этом телеканалу «Дождь» рассказали несколько источников, среди которых сотрудник Минобороны и боец «Патриота». По их словам, трое убийц после нападения на съемочную группу инсценировали ограбление.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике в июле. Они готовили расследование о деятельности в республике частных военных компаний из России.