В Москве простились с поэтом Наумом Коржавиным

Он скончался в США на 93-м году жизни, но завещал похоронить себя в России.

Прах Коржавина покоиться теперь на Ваганьковском кладбище. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков самых близких людей, родных, друзей и читателей. Осужденного и отправленного в ссылку при Сталине как социально опасный элемент литератора в Советском союзе официально почти не издавали. Впрочем, поэту удалось стать легендой самиздата. Если не знали его имя, знали его строки, заметил сегодня Евгений Бунимович.

Пристальное внимание со стороны правоохранительных органов за поддержку диссидентского движения заставило Коржавина в 70-ые покинуть страну. Свой поступок он объяснял нехваткой воздуха для жизни.

Необыкновенным человеком, оказавшим влияние на формирование поколений, назвал Коржавина адвокат Генри Резник, который тесно общался с поэтом в конце 60-х.

Собравшиеся по очереди делились своими воспоминаниями. Звучали стихи, написанные Коржавиным еще до ареста.

Переехав в США, Коржавин продолжил литературную деятельность. В годы перестройки несколько раз приезжал в Москву с лекциями. Писал стихи, критические статьи, издававшиеся в России и за границей.

В эти минуты вечер памяти Наума Коржавина начинается в Центральном доме литераторов.