В Конгрессе США голосуют по поводу обнародования расшифровок интервью о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы США

В Конгрессе США сегодня проводится голосование по поводу обнародования расшифровок интервью, проведенных в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса должен решить вопрос об опубликовании записей бесед с людьми из ближнего круга Трампа, среди которых его старший сын и зять, генпрокурор Джефф Сешнс и бывший главный политический стратег президента Стив Бэннон, пишет сайт агентства Рейтер. – Если расшифровки нескольких десятков бесед будут обнародованы, широкая публика впервые получит доступ к тысячам страниц показаний людей, которые присутствовали на различных встречах и обсуждениях, проведенных в ходе президентской компании. Речь в частности идет о встрече в нью-йоркской башне Трампа в июне 2016 года, где присутствовали, в том числе, и российские граждане, предложившие штабу Трампа предоставить компромат на его соперницу, Хиллари Клинтон. Республиканцы, которые имеют большинство в Конгрессе и перевес по количеству голосов в Комитете по разведке, отмечает Рейтер, уже полгода назад сообщили, что расследование о влиянии России на результат выборов окончено, и что никаких доказательств сговора между командой Дональда Трампа и Москвой найдено не было.

Демократы, входящие в состав Комитета, в свою очередь, настаивают на продолжении расследования. Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки хранящихся под грифом «секретно» бесед в аппарат Директора национальной разведки для их предварительного рассмотрения перед тем, как предать их гласности, считает обозреватель Рейтер.

Журнал Нью-Йоркер в этой связи отмечает, что хотя слушания по данному делу в Сенате все еще продолжаются, председатель Комитета по разведке, республиканец Ричард Бёрр по-прежнему считает «невозможным просчитать насколько иностранное вмешательство и посты в социальных сетях могли воздействовать на ход выборов». Сам Дональд Трамп уже неоднократно отвергал факт сговора с Россией, напоминает сайт Голоса Америки, однако американские разведслужбы настаивают, что вмешательство было осуществлено с целью поддержки рейтинга тогдашнего кандидата в президенты США.

Наблюдатели в США отмечают, что будущее расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы во многом зависит от результатов перенесенной на будущую неделю встречи Трампа с заместителем генпрокурора Розенстайном. Встреча может закончиться отставкой последнего, и тогда, как полагают некоторые аналитики, под угрозой окажется положение его прямого назначенца, спецпрокурора Роберта Мюллера.