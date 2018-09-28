В США комиссия по ценным бумагам подала иск в суд против предпринимателя Илона Маска
Она требует отстранить его от управления публичными компаниями, в том числе Теслой из-за обмана инвесторов. По словам главы комиссии Стефани Авакиан, Маск опубликовал серию твиттов, которые содержали ложную информацию о скором выкупе акций.
Илон Маск назвал иск необоснованным. Он утверждает, что всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов.
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