В Германии продолжается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Ангела Меркель подчеркнула сегодня стремлении ФРГ улучшить двусторонние отношения.

В Берлине Эрдогана приветствовали многочисленные поклонники из турецкой диаспоры Германии, которая насчитывает более семи миллионов человек. Однако подчеркнуто холодно принял своего коллегу во дворце Беллевю президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, потребовавший освобождения пяти немецких граждан из турецких тюрем. Ангела Меркель в свою очередь отметила, что между Германией и Турцией до сих пор существуют глубокие различия, например, в том, что касается соблюдения прав человека и трактовки правового государства. Однако канцлер подчеркнула и общие интересы двух стран, в том числе партнерство по НАТО, вопросы миграции и борьбу с терроризмом. По словам Меркель, Германия заинтересована в экономически стабильной Турции.

Эрдоган, однако, заявил, что юстиция в его стране независима. Накануне визита он передал канцлеру список с именами сторонников движения Гюлена, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, а также критически настроенных журналистов. Из-за аккредитации одного из них Эрдоган едва не сорвал пресс-конференцию. Турецкого фотографа позднее вывели из зала за надпись «Свободу журналистам!» на футболке. Пресс-секретарь Меркель подчеркнул, что в администрации канцлера не предусмотрены демонстрации.

Вечером из 300 приглашенных на торжественный банкет в отеле «Адлон» политиков придут только 120. Меркель также ограничилась лишь совместным обедом в администрации канцлера. Почти все главы крупных германских концернов отказались участвовать во встрече с экономической делегацией из Турции.

После разговора с Эрдоганом Ангела Меркель сообщила, что в октябре совместно с президентами Франции, России и Турции она примет участие в конференции по Сирии, на которой будет обсуждаться ситуация в регионе Идлиб.