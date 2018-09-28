МИД России вручил сегодня советнику-посланнику посольству Украины в Москве ноту протеста в связи с нападением радикалов на здание российского торгпредства 27-го сентября. Дипломаты назвали это грубейшим нарушением конвенции о дипотношениях. МИД ждет публичного осуждения произошедшего. Накануне представители националистических организаций бросили на территорию представительства дымовые шашки, а также облили краской и нечистотами несколько автомобилей.