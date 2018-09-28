МИД России вручил сегодня советнику-посланнику посольству Украины в Москве ноту протеста
МИД России вручил сегодня советнику-посланнику посольству Украины в Москве ноту протеста в связи с нападением радикалов на здание российского торгпредства 27-го сентября. Дипломаты назвали это грубейшим нарушением конвенции о дипотношениях. МИД ждет публичного осуждения произошедшего. Накануне представители националистических организаций бросили на территорию представительства дымовые шашки, а также облили краской и нечистотами несколько автомобилей.
Комментарии9
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sg102 28 сентября 2018 | 18:27
Это все что могут делать бандеровские пидорасы. А потом удивляются почему Окраина является беднейшей страной Европы.
kryimzdick 28 сентября 2018 | 18:31
sg102: а в Раше уже перестали собирать дрова для старушек? Что кончилось? Дрова или старушки? а по теме - таким и надо, дипломатам хреновым
chapter_2 28 сентября 2018 | 18:38
kryimzdick: Ложь о независимой Украине - те же нечистоты...
suren_112 28 сентября 2018 | 18:39
kryimzdick:
Давно пора устраивать рейды по украинским городам. Дружинники должны прислушиваться на каком языке говорят прохожие. Если на клятой москальской мове, сразу в глаз, по ушам, по горбу... И не важно, сколько москапльской свинье лет. Пять или восемьдесят пять. Москальский мужик, или его самка, или его выводок.
vezdehod 28 сентября 2018 | 18:42
Это почерк Кремлёвских Титушек - их работа.
suren_112 28 сентября 2018 | 18:28
Почему бы украинским патриотам не подорвать русское торгпредство, а его представителей не вздернуть на гиляку с табличками "Москальские свиньи". И пусть не боятся, Запад закроет на эту благородную акцию глаза. Украина это часть западного мира, а не рюзского.
testmeter 28 сентября 2018 | 18:41
Раша - параша
https://tinyurl.com/y7umc6ty
testmeter 28 сентября 2018 | 18:35
В последнее время российская дипломатия все больше ассоциируется с дерьмом и прочими испражнениями. А протестуют российские туалетные дипломаты потому, что дерьма было мало. А ведь это исконная российская скрепа! Жадные хохлы даже дерьма для братского народа пожалели
suren_112 28 сентября 2018 | 18:45
testmeter:
Ничего. Шашлык из одесских колорадов удался на славу. Из торгпредовцев тоже удастся.