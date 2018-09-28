Депутат Госдумы Николай Валуев привлек к себе внимание неосторожным высказыванием

В ответ на замечание женщины о сложном материальном положении бывший боксер ответил цитатой о том, что «бедным быть не стыдно».

«Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России» — такое сообщение пришло на интернет-форум компании-производителя электроинструмента, чьим официальным лицом является Николай Валуев. На этом портале депутат общается с пользователями. Женщина, подписавшаяся Алевтиной Макаровой из Ленинска-Кузнецкого, обратила внимание на тяжелое материальное положение. Депутат с высказыванием согласился и отметил, что рассуждать об этом можно бесконечно, а также добавил цитату советского режиссера, актера и писателя Василия Шукшина: «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Валуев попросил женщину не принимать высказывание на свой счет.

Ответ бывшего боксера разошелся по социальным сетям, и вскоре ему пришлось объяснять, почему он использовал именно эту фразу.

Стоит отметить, что, согласно сведениям о доходах, которые приведены на сайте Государственной думы, заработок Валуева за прошлый год составил более 10,5 миллионов рублей. Почти столько же задекларировала его жена.

Депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей едва хватает, чтобы покрыть все расходы, — сказала «Говорит Москва» член думского комитета по бюджету Вера Ганзя.

Напомним, что весной в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по стране. Правительство документ не поддержало. Владимир Жириновский тогда говорил, что снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования.