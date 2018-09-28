Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец, несмотря на то, что является членом «Единой России». В связи с этим депутаты законодательного собрания проведут внеочередную сессию 3 октября, чтобы внести изменения в местный избирательный кодекс. Сегодня Кожемяко сказал, что настроен выполнять поставленные перед ним задачи.
Из Москвы на помощь новому губернатору администрация направила ведущих политтехнологов, — пишет газета «Ведомости». Новые выборы губернатора могут состояться 16 декабря. Итоги предыдущих выборов были отменены из-за многочисленных нарушений.
Комментарии5
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danko1 28 сентября 2018 | 18:16
Уже перекроили на лоскутки закон о выборах и положения к нему. И всё только для того, чтобы ставленники Кремля прошли, для которых теперь поддержка Путина и выдвижение от ЕР - черная метка.
eniro 28 сентября 2018 | 18:23
danko1: Что есть, то есть. Но, видно хочется титула, как у царя-батюшки - самовыдвиженец всея Руси.
lenin3 28 сентября 2018 | 18:25
Олежка,поздно,уже не отмыться,назовись хоть самовыдвиженцем,хоть негром,хоть инопланетянином.Одно тебя спасёт:встать на колени на Красной площади,порвать партбилет едрисни и сказать:простите,люди!(и люди ещё подумают)...
chapter_2 28 сентября 2018 | 18:32
lenin3: О.Кожемяко, похоже, имеет о ЕР то же самое мнение, что и Алексей Навальный.
abuvgrobu 28 сентября 2018 | 18:36
Да какая разница кто из вороватых сволочей там сядет - одна, другая или третья..
Приличных людей там не бывает, в особенности