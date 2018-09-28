В деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль появился третий подозреваемый
По данным британских изданий, это также сотрудник ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения. Его вычислили по номеру паспорта.
Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.
Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.
То, что в Солсбери мог приезжать еще один сотрудник российской разведки не удивляет президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова. Гончаров при этом сказал, что верить британской стороне еще рано.
Отравление Скрипалей привело к тому, что во многих развитых странах теперь настороженно относятся к россиянам. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал бизнесмен Евгений Чичваркин. Евгений Чичваркин добавил, что британские спецслужбы сработали на высшем уровне, выявив подозреваемых по делу Скрипалей, в других странах это вряд ли было бы возможно.
Комментарии8
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nikmart001 28 сентября 2018 | 18:10
Это наверное кот, недаром его уничтожили. Ведь он мог видеть злоумышленников.
vasyakirin 28 сентября 2018 | 18:14
nikmart001: Нет не кот, а многоликий анус всея руси...
suren_112 28 сентября 2018 | 18:24
vasyakirin:
Путин столько раз летал в США в ООН. Почему его в США никто не арестует и не посадит на электрический стул? А самолет что, трудно сбить в воздушном пространстве США? Если бы не Путин, демократия была бы уже установлена по всему миру. А враги демократии давно бы сгорели в газовых печах.
aleksandr39 28 сентября 2018 | 18:35
nikmart001: Это обыкновенный российский безработный ,можно сказать "бомж " который путешествует по странам Евросоюза на деньги полученные от сдачи стеклотары .
suren_112 28 сентября 2018 | 18:14
Не мешало бы британским спецслужбам заняться Чичваркиным. Его показная, истеричная русофобия вызывает удивление.
В Украине сегодня выявляют кремлевских провокаторов по тому, что они истерично и громко орут Слава Украине и Смерть москалям.
ugiazov 28 сентября 2018 | 18:32
suren_112: Если заняться и Скрипалями, их тоже не стоило спасать, и МИ-6 какая-то подозрительная, а к Терезе Мэй внимательно присмотреться стоит.
sg102 28 сентября 2018 | 18:22
> в других странах это вряд ли было бы возможно.
В других странах нет столько извращенных фантазий, как у лживых англиских ублюдков. Если бы хотели наказать иуду, то на хера надо было бы выпускать в Великобреханию, чтобы потом всем ГРУ за этой мрзью охотиться?
spbdweller 28 сентября 2018 | 18:37
что британские спецслужбы сработали на высшем уровне, выявив подозреваемых по делу Скрипалей, в других странах это вряд ли было бы возможно.
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В старую добрую Англию со свиным рылом - результат закономерен.