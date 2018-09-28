Z Архив новостей новости
5 8 6 1651
Эксклюзив Эха 18:07, 28 сентября 2018

В деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль появился третий подозреваемый

По данным британских изданий, это также сотрудник ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения. Его вычислили по номеру паспорта.

Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.
Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.

То, что в Солсбери мог приезжать еще один сотрудник российской разведки не удивляет президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова. Гончаров при этом сказал, что верить британской стороне еще рано.

Отравление Скрипалей привело к тому, что во многих развитых странах теперь настороженно относятся к россиянам. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал бизнесмен Евгений Чичваркин. Евгений Чичваркин добавил, что британские спецслужбы сработали на высшем уровне, выявив подозреваемых по делу Скрипалей, в других странах это вряд ли было бы возможно.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

nikmart001 28 сентября 2018 | 18:10

Это наверное кот, недаром его уничтожили. Ведь он мог видеть злоумышленников.

vasyakirin 28 сентября 2018 | 18:14

nikmart001: Нет не кот, а многоликий анус всея руси...

suren_112 28 сентября 2018 | 18:24

vasyakirin:
Путин столько раз летал в США в ООН. Почему его в США никто не арестует и не посадит на электрический стул? А самолет что, трудно сбить в воздушном пространстве США? Если бы не Путин, демократия была бы уже установлена по всему миру. А враги демократии давно бы сгорели в газовых печах.

aleksandr39 28 сентября 2018 | 18:35

nikmart001: Это обыкновенный российский безработный ,можно сказать "бомж " который путешествует по странам Евросоюза на деньги полученные от сдачи стеклотары .

suren_112 28 сентября 2018 | 18:14

Не мешало бы британским спецслужбам заняться Чичваркиным. Его показная, истеричная русофобия вызывает удивление.
В Украине сегодня выявляют кремлевских провокаторов по тому, что они истерично и громко орут Слава Украине и Смерть москалям.

ugiazov 28 сентября 2018 | 18:32

suren_112: Если заняться и Скрипалями, их тоже не стоило спасать, и МИ-6 какая-то подозрительная, а к Терезе Мэй внимательно присмотреться стоит.

sg102 28 сентября 2018 | 18:22

> в других странах это вряд ли было бы возможно.

В других странах нет столько извращенных фантазий, как у лживых англиских ублюдков. Если бы хотели наказать иуду, то на хера надо было бы выпускать в Великобреханию, чтобы потом всем ГРУ за этой мрзью охотиться?

spbdweller 28 сентября 2018 | 18:37

что британские спецслужбы сработали на высшем уровне, выявив подозреваемых по делу Скрипалей, в других странах это вряд ли было бы возможно.
----------------
В старую добрую Англию со свиным рылом - результат закономерен.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 75 6 12023 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 326 6 53306 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 174 6 34461 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 96 6 16084 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Евгений Ясин бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

Реформа экономики – революция жизни Признаюсь, что всё чаще возникают обстоятельства и мысли, которые понуждают к тому, чтобы чаще задумываться, размышлять о том, какие произошли и происходят изменения, что нас ждёт…

5 31 6 7152 21.09
Kполитика, общество, экономика, власть
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16664 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 155 6 26260 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 10317 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5487 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 45 6 7732 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…

5 168 6 31877 21.09
Kссср, ленин, литература, эфиры, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 7036 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5509 25.09
Kизраиль, сирия, события
Новости

Британские спецслужбы выяснили личность третьего российского агента, готовившего отравление в Солсбери Об этом пишет сегодня газета Дейли Телеграф

5 47 6 8630
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 208 6 39023 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7190 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции

5 46 6 70904
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 274 6 153464 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 57 6 23739 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 316149 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 47 6 107242 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7293996
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3676821

Сегодня в эфире