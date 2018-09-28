В деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль появился третий подозреваемый

По данным британских изданий, это также сотрудник ГРУ, который приезжал в Солсбери накануне покушения. Его вычислили по номеру паспорта.

Газета Телеграф пишет, что британским спецслужбам стал известен третий агент ГРУ, он приехал в Солсбери, чтобы спланировать покушение и подготовить двоих его коллег, перед тем, как они привезут «Новичок» в Великобританию.

Передвижения этого человека были отслежены в Солсбери, считается, что он передал информацию полковнику Чепиге и Петрову. Идентифицировать третьего агента получилось после того, как были опубликованы номера паспортов, с которыми в Лондон прилетели Чепига и его компаньон под вымышленными именами, и эти серии и номера паспортов оказались не случайными, а связанными с ГРУ. Газета говорит, что по их данным, настоящие имя и фамилия Александра Петрова остаются неизвестными, однако они уверены, что имя — Александр — настоящее, а псевдонимом является только фамилия.

То, что в Солсбери мог приезжать еще один сотрудник российской разведки не удивляет президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова. Гончаров при этом сказал, что верить британской стороне еще рано.

Отравление Скрипалей привело к тому, что во многих развитых странах теперь настороженно относятся к россиянам. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал бизнесмен Евгений Чичваркин. Евгений Чичваркин добавил, что британские спецслужбы сработали на высшем уровне, выявив подозреваемых по делу Скрипалей, в других странах это вряд ли было бы возможно.