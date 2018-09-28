Роман Доброхтов, занимающийся расследованием отравления в Солсбери, опасается преследования со стороны властей РФ
Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхтов, занимающийся расследованием отравления в Солсбери, опасается преследования со стороны российских властей. Он полагает, что его могу арестовать, создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет.
Роман Доброхотов должен сегодня вернуться в Москву из Лондона. Он уверен, что его могут задержать за шпионаж в пользу иностранного государства из-за раскрытия личностей Александра Петрова и Руслана Боширова, их Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. О своих предположениях журналист рассказал британской газете The Times. У Доброхотова, который ранее заявлял о готовности дать показания по делу об отравлении, есть возможность получить политическое убежище за рубежом, но уехать из страны было бы не самым простым для него решением, приводит слова журналиста газета. В расследовательской группе Bellingcat, которая совместно с изданием The Insider занимается разоблачением личностей подозреваемых, также выразили опасения за своего коллегу.
В Кремле, комментируя публикацию The Times дали понять, что руководство страны деятельность журналиста не интересует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Доброхотову обратиться в правоохранительные органы, если он боится уголовного преследования.
Отметим, что Роман Доброхотов Доброхотов – не единственный, кто опасается ареста. Ранее соавтор независимого расследования об отравлении Сергея Скрипаля, журналист Сергей Канев говорил, что правоохранительные органы могут завести на него дело о разглашении государственной тайны.
Расследовать обстоятельства инцидента в Солсбери должны спецслужбы. Кремль муссировать этот вопрос о предполагаемых отравителях не собирается, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Говоря о внешнем сходстве Руслана Боширова и Анатолии Чепиги, Песков сказал, что по Красной площади бегают 10 сталиных-лениных и все чрезвычайно похожи на оригинал.
Комментарии8
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moriak2 28 сентября 2018 | 18:17
Кто этот человек?
suren_112 28 сентября 2018 | 18:20
moriak2:
Это честнейший, умнейший и порядочнейший человек. Либерал и Демократ с больших букв. И главное ярый сторонник американских ценностей.
vezdehod 28 сентября 2018 | 18:36
Сразу убивать не будут - дадут малость помучится.
suren_112 28 сентября 2018 | 18:18
Чем больше либераов будет кричать по поводу отравления в Солсбери, тем лучше для кремлевских бандитов.
Хитрые кремляди используют активных либеральных оппозиционеров, как полезных идиотов. Коварство кремлевских чекистов известно еще с Опричнины, с времен Иона Васильевича.
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 18:30
suren_112: А то, чего доброго, и с античных времен.
suren_112 28 сентября 2018 | 18:34
permsky_valenok:
Русские только в десятом веке появились. А вот предки украинцев - древние укры, уже как 140 тыс. лет живут. Отсюда и их смелость, честность, благородство и ненависть к клятой москальской Орде.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 18:18
доброхотову лавры бабченко покоя не дают :)
vedma2017 28 сентября 2018 | 18:27
" ...посоветовал ...обратиться в правоохранительные органы, если он боится уголовного преследования..."
Йуморист!