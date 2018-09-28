Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхтов, занимающийся расследованием отравления в Солсбери, опасается преследования со стороны российских властей. Он полагает, что его могу арестовать, создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет.

Роман Доброхотов должен сегодня вернуться в Москву из Лондона. Он уверен, что его могут задержать за шпионаж в пользу иностранного государства из-за раскрытия личностей Александра Петрова и Руслана Боширова, их Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. О своих предположениях журналист рассказал британской газете The Times. У Доброхотова, который ранее заявлял о готовности дать показания по делу об отравлении, есть возможность получить политическое убежище за рубежом, но уехать из страны было бы не самым простым для него решением, приводит слова журналиста газета. В расследовательской группе Bellingcat, которая совместно с изданием The Insider занимается разоблачением личностей подозреваемых, также выразили опасения за своего коллегу.

В Кремле, комментируя публикацию The Times дали понять, что руководство страны деятельность журналиста не интересует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Доброхотову обратиться в правоохранительные органы, если он боится уголовного преследования.

Отметим, что Роман Доброхотов Доброхотов – не единственный, кто опасается ареста. Ранее соавтор независимого расследования об отравлении Сергея Скрипаля, журналист Сергей Канев говорил, что правоохранительные органы могут завести на него дело о разглашении государственной тайны.

Расследовать обстоятельства инцидента в Солсбери должны спецслужбы. Кремль муссировать этот вопрос о предполагаемых отравителях не собирается, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря о внешнем сходстве Руслана Боширова и Анатолии Чепиги, Песков сказал, что по Красной площади бегают 10 сталиных-лениных и все чрезвычайно похожи на оригинал.