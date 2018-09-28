Бен Кардин: Трудно предсказать, сколько понадобится времени для урегулирования украинского кризиса, но он разрешится
Сенатор США Бен Кардин считает, что украинский кризис будет разрешен, но «предсказать, как долго он будет продолжаться, трудно». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Иногда вещи происходят радикальные, и быстро. Предсказать нельзя как долго это (кризис на Украине) будет. Но вмешательство в Украину, аннексия Крыма – это незаконно. Я думаю, что кризис на Украине разрешиться при нашей с вами жизни. И Крым тоже будет в той или иной степени включен в международное соглашение, разрешающее кризисную ситуацию», — сказал он.
Комментарии6
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piterjanis 28 сентября 2018 | 17:54
Пока на Украине повестку дня диктуют нацисты,это будет сложно
vezdehod 28 сентября 2018 | 18:15
piterjanis:
Пока на Украине повестку дня диктуют нацисты,это будет сложно
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Пока у власти Президент из КГБ - о мире в Украине можно забыть.
patlik 28 сентября 2018 | 18:00
Боюсь что кризис разрешится только тогда, когда перестанет существовать Украина. Уж больно сильны противоречия между востоком- центром и западом Украины.
dorin1987 28 сентября 2018 | 18:07
_: /Боюсь что кризис разрешится только тогда, когда перестанет существовать Украина/ - А Вы не бойтесь :) Всего лишь надо, что бы сдохло царек РФ. А Украина была задолго до аннексий и лугандонов, есть сейчас и будет далее :)
sg102 28 сентября 2018 | 18:13
dorin1987:
Чо несешь, скакложопый. Конгда она была то? Пару лет при немцах в первую мировую да потом опять же при немцах во второй мировой. И были холуями да палачами. Вот и вся история "незалежной". А с 1991 года стала просто попрошайкой. Ах да, еще при шумерах.. )))
dorin1987 28 сентября 2018 | 18:16
_: Награда за быдло-диалект. По остальной претензии - сами спросили, сами ответили, и скобочки прилепили - Вам вообще собеседник нужен, или Вы сами с собой неплохо общаетесь?