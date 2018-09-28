Бен Кардин: Трудно предсказать, сколько понадобится времени для урегулирования украинского кризиса, но он разрешится

Сенатор США Бен Кардин считает, что украинский кризис будет разрешен, но «предсказать, как долго он будет продолжаться, трудно». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Иногда вещи происходят радикальные, и быстро. Предсказать нельзя как долго это (кризис на Украине) будет. Но вмешательство в Украину, аннексия Крыма – это незаконно. Я думаю, что кризис на Украине разрешиться при нашей с вами жизни. И Крым тоже будет в той или иной степени включен в международное соглашение, разрешающее кризисную ситуацию», — сказал он.