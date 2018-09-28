Сенатор США Кардин считает, что для экономики РФ большей проблемой является коррупция, нежели экономические санкции
Сенатор США Бен Кардин считает, что для России большей проблемой является коррупция, нежели экономические санкции. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Главная проблема не санкций, а российской коррупции в экономике — это бич в развитии страны. Ресурсы, которые должны были быть нацелены на развитие страны, утекают в другие места», — сказал он.
Б.Кардин также добавил, что, тем не менее, санкции все-таки оказывают серьезное воздействие на российскую экономику.
«Я не думаю, что российская экономика сейчас в том состоянии, в каком господин Путин хотел бы ее видеть, чтобы русские жили бы в такой экономике. Российскую экономику нельзя сравнивать с экономикой Китая или США. В нашем понимании на вашу экономику будут оказывать серьезное негативное воздействие вводимые санкции. Нельзя сказать, что Россия абсолютно неуязвима в этом смысле», — сказал Б.Кардин.
Комментарии5
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danko1 28 сентября 2018 | 17:48
От коррупции и воровства правящая ОПГ никогда не откажется.
А вот свалить развал всего и обнищание населения на санкции власти очень выгодно.
shakhtar 28 сентября 2018 | 17:59
Ха ,Америку открыл ,
advokat52 advokat 28 сентября 2018 | 17:59
сложно возразить
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 18:07
Вот он, коварный буржуинский замысел. Новые санкции будут заключаться в засылке сюда импортных коррупционеров. Это уже подтвердил сенатор от Демократической партии Пол Банки.
chapter_2 28 сентября 2018 | 18:28
Коррупция - это больше не проблема экономики. а государственного управления. Коррупция означает, что в России нет Верховенства права, то есть нет подчинения всех граждан Закону и равенства их перед ним. Коррупция препятствует России стать Правовым государством. proza.ru/2017/12/11/1304