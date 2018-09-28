Сенатор США Кардин считает, что для экономики РФ большей проблемой является коррупция, нежели экономические санкции

Сенатор США Бен Кардин считает, что для России большей проблемой является коррупция, нежели экономические санкции. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Главная проблема не санкций, а российской коррупции в экономике — это бич в развитии страны. Ресурсы, которые должны были быть нацелены на развитие страны, утекают в другие места», — сказал он.

Б.Кардин также добавил, что, тем не менее, санкции все-таки оказывают серьезное воздействие на российскую экономику.

«Я не думаю, что российская экономика сейчас в том состоянии, в каком господин Путин хотел бы ее видеть, чтобы русские жили бы в такой экономике. Российскую экономику нельзя сравнивать с экономикой Китая или США. В нашем понимании на вашу экономику будут оказывать серьезное негативное воздействие вводимые санкции. Нельзя сказать, что Россия абсолютно неуязвима в этом смысле», — сказал Б.Кардин.