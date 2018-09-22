Сенатор США Кардин: Принятый в США акт Магнитского не был «нацелен на глобальное изменение прав человека в России»

Принятый в 2012 году Конгрессом США закон Магнитского «никогда не был нацелен на глобальное изменение прав человека в России». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сенатор США, член Демократической партии Бен Кардин.

«Это было ответом на то, что было сделано с Сергеем Магнитским, и тех лиц, которые виноваты в его смерти в российской тюрьме. Это не универсальный закон, который должен был бы изменить ситуацию с правами человека в России», – сказал Б.Кардин.

Сенатор отметил, что закон был эффективен, так как призвал к ответственности российских чиновников, «злоупотребляющих правами человека».

«Казначейство и госдеп получили информацию об этих людях, и тогда были прияты точечные санкции против этих лиц. В первое время закон был очень эффективен, потому что показал конкретным чиновникам, что они, будучи официальными лицами на службе российского государства, должны отвечать за свои действия и что международное сообщество наблюдает за ними», — пояснил Б.Кардин.

Акт Магнитского, или закон Магнитского был принят Конгрессом США в 2012 году и подписан президентом Бараком Обамой. Документ предполагает применение санкций в отношении ряда должностных лиц России, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина» юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.