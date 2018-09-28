Акции «Теслы» рухнули на 12% в начале торгов в Нью-Йорке из-за обвинений в отношении Илона Маска

Комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила, что основатель компании пытался ввести акционеров в заблуждение. Поводом для иска стала запись бизнесмена в Твиттере. В начале августа Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций, и добавил, что финансирование обеспечено. Американский регулятор утверждает, что в действительности Маск не имел подтверждений сделки. Кроме того, в материалах говорится, что цену выкупа акций в 420 долларов за штуку Маск установил после того, как его девушка, певица Граймс, рассказала ему, что 420 – это кодовое число для любителей марихуаны.