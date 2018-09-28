Акции «Теслы» рухнули на 12% в начале торгов в Нью-Йорке из-за обвинений в отношении Илона Маска
Комиссия США по ценным бумагам и биржам заявила, что основатель компании пытался ввести акционеров в заблуждение. Поводом для иска стала запись бизнесмена в Твиттере. В начале августа Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций, и добавил, что финансирование обеспечено. Американский регулятор утверждает, что в действительности Маск не имел подтверждений сделки. Кроме того, в материалах говорится, что цену выкупа акций в 420 долларов за штуку Маск установил после того, как его девушка, певица Граймс, рассказала ему, что 420 – это кодовое число для любителей марихуаны.
Комментарии5
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vladimir1_57 28 сентября 2018 | 17:36
пусть конфискуют красочный кабриолет, в счет убытков ))
pit_heap 28 сентября 2018 | 18:01
Хочу послушать рукопожатых поклонников Илона Маска о том, как комиссия по ценным бумагам оболгала великолепного менеджера, чудесного изобретателя. Лопнул его мыльный пузырь из которого креаклы сделали икону
ze_danil 28 сентября 2018 | 18:08
pit_heap: да-да
иди Рогозину помолись, который не креакл
sm59 28 сентября 2018 | 17:58
Красиво постебался над лохами :) Зачет!!!
А то все хотят стать "проклятыми капиталистами", чтобы другие за них работали .
ФИГВАМ, однако.
ze_danil 28 сентября 2018 | 18:12
а вообще самая прелесть этой движухи в том, что отстранив Маска комиссия может похерить Теслу (ибо глупо отрицать, что многое в компании держится именно на нём). А в этом случае судить будут уже комиссию (и там про это понимают). Так чо всё разрешится миром