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17:31, 28 сентября 2018

В РПЦ заявили, что процесс автокефалии на Украине спровоцирует новые нападения на храмы

Такое мнение высказал глава синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Как сообщили ТАСС в Московском патриархате, за последние 4 года на Украине было отобрано 50 храмов.

Комментарии

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vasyakirin 28 сентября 2018 | 17:37

Ну полетят в Украине попы с колоколен, эка невидаль...

zztop1960 28 сентября 2018 | 17:53

vasyakirin: Если и полетят , то это в Кремле об этом позаботятся , но как всегда облажаються и российские провокаторы будут разоблочены

vezdehod 28 сентября 2018 | 18:08

Если товарищ Гундяев их не спровоцирует, то и нападений не будет.

pit_heap 28 сентября 2018 | 17:53

На Украине напрасно считают, что автокефалия будет предоставлена одной из трех существующих там церквей, вместо них будет создана «новая структура»,
сообщил Коммерсанту источник в Константинопольском патриархате .
....то есть раскольника Филарета не признают,а уберут .И теперь его судьба крайне печальна.По хорошему ему надо бежать в Россию и каятся,потому что на Украине его прибьют чтобы не мешался,а свалят как обычно все на Москву.

ostapba 28 сентября 2018 | 17:56

pit_heap: а у тебя в Москве есть ТОМОС??
или твоя церковь без паспорта?? Типа БОМЖ она со спасителем в гараже..
Даже..?

ostapba 28 сентября 2018 | 17:59

........

Гаражный охраняемый подземный комплекс вместимостью 245 машиномест (двухуровневый), оснащённый камерами видеонаблюдения и автомойкой.
Благодаря современной системе кондиционирования постоянно поддерживается оптимальный микроклимат для хранения автомобилей. Современная система безопасности и отлаженная служба охраны позволят нам нести в юридической форме ответственность за сохранность автомобилей наших клиентов, находящихся у нас на хранении......
Из рекламного проспекта храма..
....даже..

chapter_2 28 сентября 2018 | 18:14

ostapba: А.Невзоров высказал мнение, что у самой РПЦ МП нет Томаса из Константинополя на автокефалию. Правда ли это?

Пусть Патриарх Кирилл предъявит миру и клиру этот документ, чтобы люди могли убедиться в ошибке А.Невзорова.

vblack 28 сентября 2018 | 18:27

pit_heap: То есть "раскольник" Филарет организует новую структуру.

kryimzdick 28 сентября 2018 | 18:02

vasyakirin: принять мученическую смерть за веру это же прекрасно

danko1 28 сентября 2018 | 17:38

Следует понимать так, что РПЦ, забывшая о Боге и служащая Кремлю, разжигает религиозную войну и подстрекает к убийству?
Почему бандит Бастрыкин нарушения УК не видит?

korikov 28 сентября 2018 | 18:08

danko1:
Митрополита киевского и всея Руси Онуфрия уже занесли в реестр сайта "Миротворец", а до него ещё целый ряд православных священников. В списке Миротворца были люди, которых уже убили, Бузину перед его убийством, занесли в список этого сайта.
Человек идёт к пропасти, а друг его просит не идти туда, чтобы тот не упал. Это не значит, что друг того человека хочет столкнуть в пропасть, это значит, что друг хочет предупредить человека об опасности.

РПЦ предупреждает, что на Украине могут начать преследовать и убивать православный христиан за то, что они сохраняют верность и отказываются переходить под управление раскольников.
Первые звоночки преследования уже есть, как я написал, целый ряд христиан уже внесли в список Миротворца, по сути РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК.

danko1 28 сентября 2018 | 18:13

korikov: Бред. Бог един и не имеет значения кому храм принадлежит.
Но Гундяев, непомерно жадный до злата, пережить не может, что от него такой жирный кусок отваливается. Да еще учитывая катастрофическое уменьшение прихожан в России, которые в его торговые дома перестали ходить.

zhrv 28 сентября 2018 | 17:45

- "что процесс автокефалии на Украине спровоцирует новые нападения на храмы"

Легойда это гарантирует?

ostapba 28 сентября 2018 | 17:53

zhrv: во Софринском церковторге имеются в достаточном количестве причандалы для гибридных служителей культа??
С кадилами даже!!

maya11 28 сентября 2018 | 17:45

Если Россия не начнет провоцировать, то все в Украине произойдет спокойно. Я вообще не верующий человек, но на месте украинцев я бы бежала от всего, что связано со страной, которая является агрессором Украины, убийцей тысяч украинцев. И еще наш Кирилл каждый раз угрожает Украине. Нет бы молить Путина, чтобы он закончил этот АД, угрожать легче.

perepilkin 28 сентября 2018 | 17:46

Управление "Ц" ФСБ России уже в открытую шантажирует...

ostapba 28 сентября 2018 | 17:46

Не вышел из Московии третий Рим??
Третий??
А будет сразу ВТОРАЯ???
Мекка даже..

matsuvi 28 сентября 2018 | 17:47

РПЦ это гарантирует.

peresvet73 28 сентября 2018 | 17:50

РПЦ проиграла и теперь будет мелко сутяжничать.

zztop1960 28 сентября 2018 | 17:56

peresvet73: РПЦ это вообще не церковь православная , а самозванцы как выяснилось , а россияне нехристи не крещёные , может от этого все проблемы России

gригорьич 28 сентября 2018 | 17:52

Интересно, что убийство в Украине 10 тыс православных за последние четыре года у РПЦ протестов не вызывало.

vla7815 28 сентября 2018 | 18:02

Это одновременно угроза, подсказка экстремистам дальнейших действий и благословение на беспредел. Когда получат ответку - будут на весь мир верещать об украинской агрессии и что Кремль здесь не при чем. Типичная примитивная схема путинистов.

chapter_2 28 сентября 2018 | 18:05

Священники РПЦ МП хорошо знают, что нет людей более преданных православию, чем сотрудники Росгвардии и полицейские.

captaingeorge 28 сентября 2018 | 18:07

Новые нападения провоцирует не процесс, а конкретные личности, среди которых безусловно доминирует главный поп всея Руси...

jetsam 28 сентября 2018 | 18:14

чего-то не догоняю:
т.е. когда храмы были российскими (рпц) проклятые укропы их обходили стороной.
а когда они станут украинскими - проклятые укропы будут нападать на СВОИ храмы?
да?
а чего на католические храмы в европе не нападают - они же не рпц`шные
- их, по идеи рпц, уже должны были бульдозером сравнять....
я уж молчу о ярде неРпц в индии или почти двух ярдах неРпц в китае
- там, наверное, уже все разрушили еще пять тысяч лет назад....

vblack 28 сентября 2018 | 18:23

Больше пугать нечем. И да, отобрать у украинской РПЦ храмы невозможно, они ей не принадлежат. А если жители сами решили что фсбшному патриархату в их храме не место то это называется вовсе не "отобрали".

ostapba 28 сентября 2018 | 18:24

Похож ли Мавзолей на.Каа́бу (араб. الكعبة المشرفة‎ — Аль-Ка'ба аль-Мушаррафа‎ «Досточтимая Кааба») — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке. ??
Да и мумия в нем, очень не ьюбила православие в России..
Своими мощами елей разливала по околицам, весям итундрам россии..
Даже..

unprejudiced 28 сентября 2018 | 18:33

28 сентября около 13:00 боевики «Правого сектора» захватили Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Они выломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из прихожан получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук неонацистов пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.

Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что главарь «Правого сектора»* собирает боевиков возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому на место подтянулись местные жители — прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату, сообщает пресс-служба УПЦ.

Боевики, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию.

Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате которой несколько человек получили серьезные травмы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, захватчики сменили замки.

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