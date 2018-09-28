В РПЦ заявили, что процесс автокефалии на Украине спровоцирует новые нападения на храмы
Такое мнение высказал глава синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Как сообщили ТАСС в Московском патриархате, за последние 4 года на Украине было отобрано 50 храмов.
Комментарии28
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vasyakirin 28 сентября 2018 | 17:37
Ну полетят в Украине попы с колоколен, эка невидаль...
zztop1960 28 сентября 2018 | 17:53
vasyakirin: Если и полетят , то это в Кремле об этом позаботятся , но как всегда облажаються и российские провокаторы будут разоблочены
vezdehod 28 сентября 2018 | 18:08
Если товарищ Гундяев их не спровоцирует, то и нападений не будет.
pit_heap 28 сентября 2018 | 17:53
На Украине напрасно считают, что автокефалия будет предоставлена одной из трех существующих там церквей, вместо них будет создана «новая структура»,
сообщил Коммерсанту источник в Константинопольском патриархате .
....то есть раскольника Филарета не признают,а уберут .И теперь его судьба крайне печальна.По хорошему ему надо бежать в Россию и каятся,потому что на Украине его прибьют чтобы не мешался,а свалят как обычно все на Москву.
ostapba 28 сентября 2018 | 17:56
pit_heap: а у тебя в Москве есть ТОМОС??
или твоя церковь без паспорта?? Типа БОМЖ она со спасителем в гараже..
Даже..?
ostapba 28 сентября 2018 | 17:59
........
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Из рекламного проспекта храма..
....даже..
chapter_2 28 сентября 2018 | 18:14
ostapba: А.Невзоров высказал мнение, что у самой РПЦ МП нет Томаса из Константинополя на автокефалию. Правда ли это?
Пусть Патриарх Кирилл предъявит миру и клиру этот документ, чтобы люди могли убедиться в ошибке А.Невзорова.
vblack 28 сентября 2018 | 18:27
pit_heap: То есть "раскольник" Филарет организует новую структуру.
kryimzdick 28 сентября 2018 | 18:02
vasyakirin: принять мученическую смерть за веру это же прекрасно
danko1 28 сентября 2018 | 17:38
Следует понимать так, что РПЦ, забывшая о Боге и служащая Кремлю, разжигает религиозную войну и подстрекает к убийству?
Почему бандит Бастрыкин нарушения УК не видит?
korikov 28 сентября 2018 | 18:08
danko1:
Митрополита киевского и всея Руси Онуфрия уже занесли в реестр сайта "Миротворец", а до него ещё целый ряд православных священников. В списке Миротворца были люди, которых уже убили, Бузину перед его убийством, занесли в список этого сайта.
Человек идёт к пропасти, а друг его просит не идти туда, чтобы тот не упал. Это не значит, что друг того человека хочет столкнуть в пропасть, это значит, что друг хочет предупредить человека об опасности.
РПЦ предупреждает, что на Украине могут начать преследовать и убивать православный христиан за то, что они сохраняют верность и отказываются переходить под управление раскольников.
Первые звоночки преследования уже есть, как я написал, целый ряд христиан уже внесли в список Миротворца, по сути РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК.
danko1 28 сентября 2018 | 18:13
korikov: Бред. Бог един и не имеет значения кому храм принадлежит.
Но Гундяев, непомерно жадный до злата, пережить не может, что от него такой жирный кусок отваливается. Да еще учитывая катастрофическое уменьшение прихожан в России, которые в его торговые дома перестали ходить.
zhrv 28 сентября 2018 | 17:45
- "что процесс автокефалии на Украине спровоцирует новые нападения на храмы"
Легойда это гарантирует?
ostapba 28 сентября 2018 | 17:53
zhrv: во Софринском церковторге имеются в достаточном количестве причандалы для гибридных служителей культа??
С кадилами даже!!
maya11 28 сентября 2018 | 17:45
Если Россия не начнет провоцировать, то все в Украине произойдет спокойно. Я вообще не верующий человек, но на месте украинцев я бы бежала от всего, что связано со страной, которая является агрессором Украины, убийцей тысяч украинцев. И еще наш Кирилл каждый раз угрожает Украине. Нет бы молить Путина, чтобы он закончил этот АД, угрожать легче.
perepilkin 28 сентября 2018 | 17:46
Управление "Ц" ФСБ России уже в открытую шантажирует...
ostapba 28 сентября 2018 | 17:46
Не вышел из Московии третий Рим??
Третий??
А будет сразу ВТОРАЯ???
Мекка даже..
matsuvi 28 сентября 2018 | 17:47
РПЦ это гарантирует.
peresvet73 28 сентября 2018 | 17:50
РПЦ проиграла и теперь будет мелко сутяжничать.
zztop1960 28 сентября 2018 | 17:56
peresvet73: РПЦ это вообще не церковь православная , а самозванцы как выяснилось , а россияне нехристи не крещёные , может от этого все проблемы России
gригорьич 28 сентября 2018 | 17:52
Интересно, что убийство в Украине 10 тыс православных за последние четыре года у РПЦ протестов не вызывало.
vla7815 28 сентября 2018 | 18:02
Это одновременно угроза, подсказка экстремистам дальнейших действий и благословение на беспредел. Когда получат ответку - будут на весь мир верещать об украинской агрессии и что Кремль здесь не при чем. Типичная примитивная схема путинистов.
chapter_2 28 сентября 2018 | 18:05
Священники РПЦ МП хорошо знают, что нет людей более преданных православию, чем сотрудники Росгвардии и полицейские.
captaingeorge 28 сентября 2018 | 18:07
Новые нападения провоцирует не процесс, а конкретные личности, среди которых безусловно доминирует главный поп всея Руси...
jetsam 28 сентября 2018 | 18:14
чего-то не догоняю:
т.е. когда храмы были российскими (рпц) проклятые укропы их обходили стороной.
а когда они станут украинскими - проклятые укропы будут нападать на СВОИ храмы?
да?
а чего на католические храмы в европе не нападают - они же не рпц`шные
- их, по идеи рпц, уже должны были бульдозером сравнять....
я уж молчу о ярде неРпц в индии или почти двух ярдах неРпц в китае
- там, наверное, уже все разрушили еще пять тысяч лет назад....
vblack 28 сентября 2018 | 18:23
Больше пугать нечем. И да, отобрать у украинской РПЦ храмы невозможно, они ей не принадлежат. А если жители сами решили что фсбшному патриархату в их храме не место то это называется вовсе не "отобрали".
ostapba 28 сентября 2018 | 18:24
Похож ли Мавзолей на.Каа́бу (араб. الكعبة المشرفة — Аль-Ка'ба аль-Мушаррафа «Досточтимая Кааба») — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке. ??
Да и мумия в нем, очень не ьюбила православие в России..
Своими мощами елей разливала по околицам, весям итундрам россии..
Даже..
unprejudiced 28 сентября 2018 | 18:33
28 сентября около 13:00 боевики «Правого сектора» захватили Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области. Они выломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из прихожан получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук неонацистов пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.
Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что главарь «Правого сектора»* собирает боевиков возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому на место подтянулись местные жители — прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату, сообщает пресс-служба УПЦ.
Боевики, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию.
Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате которой несколько человек получили серьезные травмы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, захватчики сменили замки.