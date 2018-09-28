В полиции безопасности Эстонии заявили, что Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов
Так в ведомстве прокомментировали публикацию немецкого журнала «Фокус», где утверждается, что Скрипаль в прошлом году мог предоставить данные о работающих в Эстонии российских агентах.
В марте в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь пытались отравить с помощью химоружия «Новичок».
Великобритания обвиняет в этом Россию.
Комментарии10
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neburzhui2 28 сентября 2018 | 17:38
В полиции безопасности Эстонии заявили, что Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов
:-))))))))))))))))))))))) Он и до трёх не умеет считать...
patrikk_2 28 сентября 2018 | 17:46
Так в ведомстве прокомментировали публикацию немецкого журнала «Фокус», где утверждается, что Скрипаль в прошлом году мог предоставить данные о работающих в Эстонии российских агентах...
Почти все СМИ в мире, подмяла под себя лживая этническая мафия.
vezdehod 28 сентября 2018 | 18:05
А хоть бы и передал, то сделал Благое дело.
neyexo 28 сентября 2018 | 17:41
Если бы в полиции безопасности Эстонии умели думать - то промолчали бы
zztop1960 28 сентября 2018 | 17:49
neyexo: В полиции безопастности Эстонии умеют думать , за несколько лет разоблочили много российских шпионов , они уже сидят , кому 12 лет , кому 5-7
suren_112 28 сентября 2018 | 18:02
zztop1960:
А почему сейчас не подтвердили? Они что, не понимают что подставляют Великобританию? Рашка уже практически выкрутилась. Что еще можно сделать, чтобы уличить Рашку в отравлениях? Вряд-ли британцы пойдут на отравление Терезы Мэй.
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 18:05
zztop1960: В СССР тоже много шпионов разоблачили. Они, правда, долго не сидели, места не хватало. Полиция безопасности Эстонии продолжает славную традицию?
abuvgrobu 28 сентября 2018 | 18:01
Придумывают новую историю, поскольку чувствуют слабину английской версии. Ведь мотивы для отравления Скрипаля таким неудачным способом, да ещё и в такое неудачное время выглядят неубедительно
a_111111 28 сентября 2018 | 18:02
И почему-то я им верю!
suren_112 28 сентября 2018 | 18:09
a_111111:
Зря. Если бы эстонцы сказали, что Скерипаль имеет отношение к разоблачению русских шпионов, то цивилизованный мир поверил бы. Мышеловка за Путиным бы захлопнулась, и тогда британские спецслужбы могли бы уже спокойно ликвидировать как Скрипаля, так и его дочь. Скрипаль, скорее всего, последнее время работал на Рашку, и наши британские друзья его ликвидировали. Нельзя быть агентом с тройным дном, и работать на преступную путинскую банду.