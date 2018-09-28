Адвоката, который защищал протестующих, суд в Краснодаре отправил в СИЗО на 2 месяца
Михаил Беньяш сказал в суде, что его жена на операции, и он не знает, с кем его 2-месячный сын, — сообщили в Твиттере местные сторонники Алексея Навального. Адвокат арестован по уголовному делу о насилии в отношении полицейского.
Беньяш был задержан накануне акции 9-го сентября против повышения пенсионного возраста, и сначала его арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским. Как передает «Медиазона», в протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские. Потом его обвинили в том, что он якобы укусил одного из полицейских, а другого ударил локтем по лицу.
Комментарии12
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neyexo 28 сентября 2018 | 17:37
Арест конечно неправильный
Но заголовок преподносит новость так, как будто его арестовали за защиту протестующих
Как и в случае историков, режиссеров, драматургов
neyexo 28 сентября 2018 | 17:39
neyexo: в западных сми, на которые вы равняетесь, в таких случаях отмечают - due to an unrelated event
maverick60089 28 сентября 2018 | 17:54
neyexo: neyexo: Менты и не такое могут написать. Что же, верить этой лабуде?
sim202_ 28 сентября 2018 | 18:31
neyexo:
///как будто его арестовали за защиту протестующих ///
Аза что еще? Он что - ходил шпиль посмотреть?
adl1964 28 сентября 2018 | 17:42
Ух монстр, шлем откусил, броневик грыз.....
koltak76_ 28 сентября 2018 | 17:49
Жесть какая то..
Похоже, полицаи восприняли дословно экстремистский призыв Писькова о размазывании печени об асфальт..
sim202_ 28 сентября 2018 | 17:51
Полицайщина "трудится"...
maverick60089 28 сентября 2018 | 17:52
Не нужны России адвокаты, а нужны только прокуроры.
kryimzdick 28 сентября 2018 | 17:56
Кубаноиды вообще безжалостные
koltak76_ 28 сентября 2018 | 18:08
kryimzdick: Кубаноиды вообще безжалостные..
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Да да, банда Цапков и их связи с местными прокурорами..
А все равно, виноваты проклятые либералы..
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 18:10
Укусил? Не побрезговал? Не поверю.
citizeneco 28 сентября 2018 | 18:11
Бесчеловечные подонки не пощадили даже отца с грудным ребёнком без матери.