Адвоката, который защищал протестующих, суд в Краснодаре отправил в СИЗО на 2 месяца

Михаил Беньяш сказал в суде, что его жена на операции, и он не знает, с кем его 2-месячный сын, — сообщили в Твиттере местные сторонники Алексея Навального. Адвокат арестован по уголовному делу о насилии в отношении полицейского.

Беньяш был задержан накануне акции 9-го сентября против повышения пенсионного возраста, и сначала его арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским. Как передает «Медиазона», в протоколе было сказано, что адвокат «отказался перестать биться головой о стекло полицейской машины». Сам Беньяш сообщил, что его избили полицейские. Потом его обвинили в том, что он якобы укусил одного из полицейских, а другого ударил локтем по лицу.