Сенатор США Кардин допускает, что Россия может вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США

Сенатор США Бен Кардин допускает, что Россия может вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября этого года. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, конечно, ожидаем, что Россия участвует в выборном процессе, пытаясь влиять на него. Мы это видели в прошлом. И к сенаторской гонке это тоже относится. Я думаю, что да, будут в Кремле вмешиваться в выборный процесс», — сказал он.

Однако, добавил Б.Кардин, вряд ли Россия «нацелит свои усилия» конкретно против его кандидатуры. «Мы смотрим, как используются СМИ, что там педалируется, и что идет по подсказке из Кремля. Посмотрим, как это будет, и как вы среагируете на те санкции, которые уже есть. Я не думаю, что Россия будет сильно вмешиваться. Я представляю великий штат, и я абсолютно уверен, что никто не может повлиять на волю народа, или изменить их общественное мнение в ту или иную сторону. Я думаю, что избиратели примут осознанный выбор», — заключил он.