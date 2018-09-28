Сенатор США Кардин: Новый проект закона о санкциях окажет серьезное воздействие на военный потенциал РФ в будущем

Проект закона о новых санкциях против России, который ранее внесли республиканцы и демократы на рассмотрение в конгресс США, «нацелен на оборонный сектор», и должен оказать «серьезное воздействие на российский военный потенциал в будущем». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов законопроекта, сенатор, член Демократической партии США Бен Кардин.

«Эти санкции включают различные секторы, прежде всего оборонный сектор России, они против него нацелены. И мы думаем, что это окажет серьезное воздействие на российский военный потенциал в будущем. Если надо будет, будут введены дополнительные санкции», — сказал он.

По словам Б.Кардина, ранее были подготовлены несколько видов проекта санкций, которые «отвечали на разные виды действий России», в частности, это вторжение России на Украину. «Мы ввели серию санкций относительно российского участия в Донбассе. После 2016 года, когда стало ясно, что Россия вмешивается в выборный процесс, мы ввели и стали вводить санкции в разных видах против вмешательства в выборы в других странах. Поэтому нам пришлось вводить второй вариант санкций в этом секторе, который не включался в предыдущий пакет санкций», — отметил он.

По мнению сенатора, все вводимые США санкции против России оказывают большое влияние, «имеют общее экономическое воздействие на Россию».

«В случае санкций цель одна — изменить отношение к мировой политике со стороны господина Путина с тем, чтобы мы имели более нормальные отношения с Россией», — подчеркнул Б.Кардин.