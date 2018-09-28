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17:04, 28 сентября 2018

Депутат Госдумы от КПРФ заявила, что с зарплатой в 380 тысяч рублей едва сводит концы с концами

О своих расходах в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев призвал россиян не стыдиться бедности. Так бывший боксер ответил на обращение женщины, которая пожаловалась ему на тяжелое материальное положение.

Комментарии

29

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(комментарий скрыт)

cromwel 28 сентября 2018 | 17:07

Бедняга! Может скинуться деньгами...
Совсем берега уже потеряли.

luger_max_otto 28 сентября 2018 | 17:11

Если скидываться- то на веревку и мыло.

semia 28 сентября 2018 | 17:15

Похоже у наших депутатов горе от ума. Своего богатства они явно не стесняются,хотя живут за наш счет

danko1 28 сентября 2018 | 17:21

semia: За такую работу, нажимать указанные Кремлем кнопки за законы, разработанные в АП, они и минимальной зарплаты не заслужили.
С такой "работой" и первоклассник бы справился.

anticolonel 28 сентября 2018 | 17:29

danko1: Оне ж бутылкой жмут. Первоклассник точно не справится.

rogerrabbit 28 сентября 2018 | 17:27

semia: богатства они явно не стесняются,хотя живут за наш счет

а чего им стесняться?
население регулярно одобряет их деятельность, исправно голосуя на выборах
стало быть, населению депутаты нравятся

luger_max_otto 28 сентября 2018 | 17:29

semia: Горе от чего, пардон? Еще женераль Лебедь такое определял:
- Дурак- это не отсутствие ума. Это хуже. Это ум такой.

nf5096004 28 сентября 2018 | 17:41

luger_max_otto: а скидываться и не надо, они и так отберут в виде очередных поборов.

nikolashin2017 28 сентября 2018 | 17:24

cromwel: чтоб я так жил ,как "наши" слуги,
что служат лишь себе и сцуке...

ostapba 28 сентября 2018 | 17:08

Драть этих слуг нужно по филейным частям на конюшне..
Розгами даже.

trans 28 сентября 2018 | 17:09

какое гнилье.

andy575 28 сентября 2018 | 17:10

Ссука!

ze_danil 28 сентября 2018 | 17:11

ничо, Вощдь когда-нибудь про это узнает и ух! Уж он этим депутатишкам задаст жару!!

lehich 28 сентября 2018 | 17:13

ze_danil: Зарплату повысит?

democ 28 сентября 2018 | 17:11

У депутатов Госдумы конкурс, кто произнесёт наибольшую глупость или покажет наибольшую наглость? Просто откровения прут фонтаном.

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vilingrad 28 сентября 2018 | 17:18

Дурь все более проступает. Не к добру...

polikarpich 28 сентября 2018 | 17:25

vilingrad: Идёт уже откровенный глум и стёб над народом.

А чё? Если учесть реакцию на пенсионную реформу, протесты на которую были постепенно и умело сведены на "нет", то они решили, что ИМ МОЖНО ВСЁ.
Теперь они уже могут не стесняться вообще ничего.

Местным кремлепутовским холуям - РАДОВАТЬСЯ!

jetsam 28 сентября 2018 | 17:19

какая-то она тупая.....
у недимона даже уточна виноградник в тоскане купила.....

гнать из депутатов!
вон - поклонской хватает, хотя она еще бюстики николки кровавого покупает...

severnaj 28 сентября 2018 | 17:20

Ничего удивительного. С их-то аппетитом.

orein51 28 сентября 2018 | 17:23

если валуйкин - сын собаки, то ганзюлькина - дочечька...

innaigorewna 28 сентября 2018 | 17:25

депутаты должны стыдиться того, что у нас пенсия - синоним бедности.

gregor 28 сентября 2018 | 17:27

Депутат Госдумы от КПРФ заявила, что с зарплатой в 380 тысяч рублей едва сводит концы с концами
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Я и 86 % телевизионного ...растениеводства сочувствуем депутатам Госдумы от КПРФ . Куда посылать помощь ? Мы с 86 % одобрямсов готовы ещё теснее сплотится вокруг власти Путина .

nemez1 28 сентября 2018 | 17:33

Откровенно издевается курва.

kunst54 28 сентября 2018 | 17:34

Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И — благородству — подлецы.

(Даниил Чкония)

zloy_sok 28 сентября 2018 | 17:36

Хмм... помочь нужно людям...негоже нищенствовать депутату...

wojskowy Марек Качоровски 28 сентября 2018 | 17:37

А на пенсию в 11000 рублей не пробовала прожить? Это ж надо быть такой мразью, что бы озвучивать свой идиотизм не стесняясь людей, достаток которых меньше в в 38 раз. Редкостная дрянь.




svoi216 28 сентября 2018 | 17:37

Твари. Хотя может и зря, их в конце концов народ выбрал.

foolsdie 28 сентября 2018 | 17:45

Вот честно: на ее месте я бы эти деньги не брал. В предвидении того часа, когда спросят: ты что, в самом деле думал, что твоя "работа" столько стоит?

abuvgrobu 28 сентября 2018 | 18:10

Ничего,потерпи,тетя.скоро зарплату госслужащим прибавят 800 млрд.из бюджета уже выделили на зарплату чиновникам,видно от пенсионной реформы на сдачу осталось.

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