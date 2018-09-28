Депутат Госдумы от КПРФ заявила, что с зарплатой в 380 тысяч рублей едва сводит концы с концами

О своих расходах в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев призвал россиян не стыдиться бедности. Так бывший боксер ответил на обращение женщины, которая пожаловалась ему на тяжелое материальное положение.