Погибший в Центральной Африке журналист Орхан Джемаль расследовал поставки оружия из России наемникам в ЦАР

По некоторым данным, за несколько дней до гибели он опасался ареста.

Темой поставок оружия частным военным кампаниям Орхан Джемаль заинтересовался в начале этого года – рассказал «Дождю» собеседник, близкий к ФСБ. Он консультировал журналиста по этому вопросу. По его словам, говорил Джемалю ровно столько, чтобы того «не зачистили», и в определенный момент даже посоветовал остановиться, но журналист не послушал. По некоторым данным, Джемаль ехал в Центральную Африку с намерением зафиксировать на камеру момент передачи оружия от представителя министерства обороны конкретному наемнику – якобы об этом он узнал от человека, занимавшегося логистикой в российском военном ведомстве. За несколько дней до гибели, по воспоминаниям его друзей, Джемаль говорил, что его могут арестовать и отказался от использования телефона, опасаясь прослушки. Источник в Минобороны рассказал «Дождю», что после убийства журналиста в ЦАР в ведомстве повысили уровень секретности по теме российского присутствия в Африканской Республике.

В конце июля съёмочная группа в составе Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко была убита в ЦАР. Там журналисты снимали фильм о российских наемниках.