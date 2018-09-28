Сергей Скрипаль, по некоторым данным, помог раскрыть ряд российских агентов, которые работали под прикрытием в Европе. Об этом пишет немецкий журнал «Фокус». В частности, бывший сотрудник ГРУ предоставил Эстонии данные о том, что в стране действует как минимум три российских разведчика. После этого появились новости об арестах за шпионаж. Кроме того, по сведениям издания, Сергей Скрипаль помогал Испании бороться с российской мафией.



В марте этого года в британском Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь было совершено покушение в помощью химоружия «Новичок». Власти Великобритании утверждают, что это сделали сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер» настоящее имя Боширова Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ и герой России. В Кремле сообщили, что информации о награждении человека с таким именем нет.