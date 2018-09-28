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17:00, 28 сентября 2018

Сергей Скрипаль, по некоторым данным, помог раскрыть ряд российских агентов, которые работали под прикрытием в Европе

Сергей Скрипаль, по некоторым данным, помог раскрыть ряд российских агентов, которые работали под прикрытием в Европе. Об этом пишет немецкий журнал «Фокус». В частности, бывший сотрудник ГРУ предоставил Эстонии данные о том, что в стране действует как минимум три российских разведчика. После этого появились новости об арестах за шпионаж. Кроме того, по сведениям издания, Сергей Скрипаль помогал Испании бороться с российской мафией.

В марте этого года в британском Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь было совершено покушение в помощью химоружия «Новичок». Власти Великобритании утверждают, что это сделали сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер» настоящее имя Боширова Анатолий Чепига. Он полковник ГРУ и герой России. В Кремле сообщили, что информации о награждении человека с таким именем нет.

Комментарии

23

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tunis 28 сентября 2018 | 17:07

Он частное лицо, имеет право.

meteor1908 28 сентября 2018 | 17:08

tunis: бывшие коллеги с ним явно не согласны.

r88w556xl4 28 сентября 2018 | 17:10

Ахаха, что ж такого опасного фрукта, "могущего раскрыть", запросто спровадили в 2010 в Великобританию. И за 8 лет проживания на чужбине он ничего "не раскрыл", а тут вдруг "собрался раскрыть и стал опасен" и его ОТРАВИЛИ. Ахаха.
На какое количество серого вещества в головах рассчитана эта новость?

vilingrad 28 сентября 2018 | 17:22

r88w556xl4: Ты же тут пованивал, что Скрипаль на фиг суперагентам гру не нужен был. Вот тебе выкатывают мотив, а ты опять недоволен. На вашу братию не угодишь:)

mozgo_prav 28 сентября 2018 | 17:36

получается у Путина был мотив убить Скрипаля.... это было ясно с самого начала
Вранье Захаровой не помогло...

prapor111 28 сентября 2018 | 17:40

r88w556xl4:На какое количество серого вещества в головах рассчитана эта новость?
Самое минимальное. Рассчитано на унавоженную почву, хавают влёт, как гуппи в аквариуме. Голословная фраза, становится фактом, вот и все доказательства.

suren_112 28 сентября 2018 | 17:22

tunis:
По некоторым данным...С большой долей вероятности...
Вот они ваши либеральные ценности.

splin2 28 сентября 2018 | 17:49

suren_112: По некоторым данным...С большой долей вероятности...
Расследование отравления Скрипалей происходит медленно, но тщательно и уверенно.
Бриты учли те уловки, которые использовали спец службы и пропаганда РФ, чтобы максимально нивелировать ти замылить результаты расследоапния по отравлению Литвиненко.
В этот раз сдается мне, что кое-кто даже помидорами не сможет отделаться.

andreyoo 28 сентября 2018 | 17:09

"Сергей Скрипаль, по некоторым данным, помог раскрыть ряд российских агентов, которые работали под прикрытием в Европе. "
-- А... ну тогда понятно! А то я все недоумевал, зачем Путину травить вышедшего в тираж Скрипаля. Гэбисты ж прагматичны. Теперь понятен смысл. Все правильно сделали!

"Об этом пишет немецкий журнал «Фокус»."
-- Только вот непонятно, кто Фокусу это доложил.

luger_max_otto 28 сентября 2018 | 17:33

Обычное прикрытие того, что Скрипаль- как и ранее убитый Литвиненко- начал работать с испанцами по ОПГ тамбовских, в котором был завязан по самое не балуй чекист Путин...

sagen 28 сентября 2018 | 17:53

andreyoo: r88w556xl4: Давайте я вам тоже раскрою такие тайны. В Украине их одна тысяча сто двенадцать, а Белоруссии двести пятьдесят восемь, в Грузии шестьдесят семь, в Казахстане тридцать четыре...

vlabumur 28 сентября 2018 | 17:14

в 2010 году, в эфире «Прямой линии» президент Владимир Путин
так прокомментировал случай предательства российских агентов спецслужб,
работавших в США:

- Что касается предателей, они сами загнутся,
уверяю вас, потому что ...
Вот последний наш случай предательства,
когда выдали группу наших нелегалов.
Это же офицеры, понимаете, офицеры.
Человек предал своих друзей, товарищей по оружию — это люди,
которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества.
Что такое выучить язык на уровне родного,
отказаться от родственников,
не иметь возможности приехать похоронить близких людей!
Вы только вдумайтесь в это!
Человек всю свою жизнь отдал служению Родине,
и нашлась какая-то скотина,
которая таких людей предает.
Как он будет жить с этим всю свою жизнь?!
Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?!

korikov 28 сентября 2018 | 17:57

vlabumur: "Как он будет жить с этим всю свою жизнь?!"
С этим как-то могут жить те, у кого есть совесть и она напоминает о скотском поступке, а это черти, они перешагнули, плюнули и пошли. Им бабло заплатят, они мать родную в публичный дом сдадут. У таких как Скрипаль нет моральных ограничений.

sagen 28 сентября 2018 | 18:00

vlabumur: Законы мафии это вам не фунт изюма
Законы La Cosa Nostra имеют высшую юридическую силу по отношению к Уставу
I. Часть
- Члены мафии помогают друг другу, каков бы ни был характер этой помощи.
- Любое посягательство на одного из членов мафии- посягательство на всю мафию.
- Обязательное подчинение вышестоящим (!!!)
- Правосудие совершает мафия. Судит только она, выносит приговор только она и исполняет приговор тоже только она.
- Если кто то сдает имена членов мафии, его может убить кто угодно и когда угодно. Этот приговор распространяется не только на него, но и на его семью.
- Закон молчания. (Omert'a)
- Vendetta

korikov 28 сентября 2018 | 17:18

Скрипаль - предатель, который сдавал своих коллег, это по классификации иуды на голову ниже стукачества и скотства.
Предатель из внешней разведки двойной агент помогающий в борьбе с этнической мафией - бред, на это есть полиция.
Вот так, Скрепаль сдавал своих коллег англичанам, а те в благодарность его отравили. К сведению всех русских шакалов, англичане с русскими предателями не сотрудничают, они их используют пока те не сдохнут.

kindman_a 28 сентября 2018 | 17:23

korikov:

"...англичане с русскими предателями не сотрудничают, они их используют пока те не сдохнут..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А ты из МИ-6, судило, я смотрю - все знаешь не по наслышке, да?

korikov 28 сентября 2018 | 17:49

kindman_a:
А ты, я смотрю, большой поклонник дела Иуды Искариота и его современных последователей.

kindman_a 28 сентября 2018 | 18:05

korikov:

Да нет, просто художник из Москвы знает в деталях жизнь английской разведки, и пытается доказать, что он не судак.

pavelmistery 28 сентября 2018 | 17:43

korikov: А его дочь причем тут? А совершено чужие люди, один из которых умер?

korikov 28 сентября 2018 | 17:51

pavelmistery: Задайте вопрос МИ-6, тем мерзавцам, которые устроили цирк с отравлением и всеми последующими последствиями.

sagen 28 сентября 2018 | 17:56

korikov: По вашей логике Зюганов должен отравить Путина. Тот вступая в ряды КГБ, а до этого в КПСС тоже клялся в верности партии, а Путин Зюганова, как оппортуниста и предателя идеи.
Торжественная клятва молодого чекиста
Я, Путин Владимир Владимирович, вступая в ряды сотрудников органов государственной безопасности перед лицом ветеранов и, перед памятью чекистов, павших в борьбе с врагами во имя торжества коммунизма -
Торжественно клянусь:
- через всю жизнь с честью нести высокое звание чекиста быть бдительным, храбрым и дисциплинированным воином
- самоотверженно защищать интересы Коммунистической партии и Советского народа;
- вести неустанную борьбу с происками империалистических разведок;
- крепить и развивать боевые традиции ВЧК-КГБ

Подпись офицера_____________
«______» _______________19___г.

shalunok 28 сентября 2018 | 17:22

\\по некоторым данным\\ Хм, по слухам, что ли?
И уж, если на то пошло, когда его выпускали из страны, думать надо было о том, что он знает, и как эти данные изменить.
Впрочем, я сказал "думать" про них автоматически, не подумав.
Нами управляют тупые воры и бандиты.

(комментарий скрыт)

jetsam 28 сентября 2018 | 17:26

все ведет в испанию.
точнее в тамбовскую опг.
точнее в товарищей томбовского волка
точнее в непахана
точнее в нецаря
....
точнее в.... мля, он на святое замахнулся - на вошьдя!
вон не учатся они на истории, ну не учатся!
ничему их полоний в чай не научил....

(комментарий скрыт)

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